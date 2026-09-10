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Egy női kézben tartott okostelefon.Forrás:Getty Images/Jacques Julien
Nyitókép: Getty Images/Jacques Julien

Hatalmas bosszúság: leállhat a WhatsApp ezeken a telefonokon

Infostart

Az Android 5.0 és 5.1 rendszert futtató telefonokon a WhatsApp nem kap több frissítést és biztonsági javítást, így ezeken most már nem használható.

A WhatsApp változása csak a több mint tízéves Android-rendszereket érinti – írja a TechRepublic. Nem feltétlenül kell azonban rögtön új telefont vásárolni: először érdemes ellenőrizni, hogyha régebbi telefonunk van, akkor működik-e rajta az alkalmazás. Az Android 5.0 és 5.1 rendszert futtató telefonokon ugyanis a WhatsApp nem kap több frissítést és biztonsági javítást – számolt be a hírről a kemma.hu.

A támogatás hivatalosan szeptember 8-tól szűnt meg. A WhatsApp főleg azért népszerű, mert egyszerű, gyors és interneten keresztül ingyenesen használható.A beszélgetéseket végpontok közötti titkosítás védi. Magyarországon kevésbé meghatározó, mint a Messenger, de külföldön – különösen Európa számos országában – szinte alapvető kapcsolattartó alkalmazás.

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