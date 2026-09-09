Autóval erre most kár is lesz próbálkozni Budapesten – a bringásokat is figyelmeztették

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Egy behajtani tilos közlekedési tábla az utcán.
Nyitókép: Getty Images/aire images

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A világ legjobb atlétáit felvonultató, szeptember 11. és 13. között zajló budapesti Atlétikai Világdöntő idejére teljesen átalakul a Zsivotzky Gyula Nemzeti Atlétikai Központ környékének forgalmi rendje. A létesítmény környezete a látogatók számára autómentes övezetté válik, parkolni egyáltalán nem lehet. A helyszín gyors és kényelmes megközelítése érdekében a BKK járatsűrítéssel készül az eseményre. A szervezők arra kérnek mindenkit, hogy tömegközlekedési járatokat vagy a közösségi közlekedési eszközöket válasszák.

A rendezvény biztonságos megközelíthetősége érdekében már a versenyeket megelőző napokban, szeptember 8-tól fokozatosan forgalomkorlátozások és megállási tilalmak lépnek életbe a Nemzeti Atlétikai Központ vonzáskörzetében és a főváros több pontján.

Fontos hangsúlyozni, hogy a gépjárműforgalom elől teljesen kizárólag egyetlen útszakaszt, a Szabad Hongkong utat zárják le (az Ujgur Mártírok útjától a stadionig) szeptember 10-től egészen szeptember 14. hajnalig. A stadionhoz vezető többi utcában – a Hajóállomás utcában, a Laczkovich utcában, a Csont utcában, valamint a Csepel rakpart érintett szakaszán – nem lesz teljes útlezárás. Ezeken a helyszíneken folyamatos megállási tilalom, valamint a versenyek idején (délutántól éjfélig) egyirányú forgalmi rend lép életbe – olvasható a szervezők közleményében.

A forgalmi változások miatt nyomatékosan kérik a látogatókat, hogy személygépjárművel ne induljanak útnak a helyszínre, mivel a stadion közvetlen környezetében egyáltalán nincs parkolási lehetőség.

A gépkocsik mellőzése nem jelent kényelmetlenséget, hiszen a legfontosabb tájékozódási pontnak számító Közvágóhíd megálló gyalogosan könnyen elérhető távolságra fekszik a bejárattól, a BKK pedig jelentős járatsűrítésekkel készül. A Közvágóhíd a villamosok mellett az 54-es, 55-ös, 223E és 224-es buszokkal, valamint a H6-os HÉV-vel is kiválóan megközelíthető. Hétköznapokon a 179-es busszal (a Helyi kikötő út megállónál leszállva), továbbá a H7-es HÉV-vel (a MÜPA-Nemzeti Színház megállót választva) is kényelmesen eljuthatunk a helyszínre.

A gyors hazajutást segítve a rendezvény idején sűrűbben közlekedik az 1-es, a 2-es és a 24-es villamos:

  • Péntek este (21:00-0:00), valamint szombaton és vasárnap délután és este (15:00-18:00, illetve 20:00-23:00) az 1-es villamos vonalán a járatok 5 percenként követik egymást.
  • A 2-es villamos pénteken 21:00 és 0:00 között, szombaton és vasárnap 15:00-19:00, illetve 20:00-23:00 között szintén 5 perces követéssel közlekedik.
  • A 24-es villamos mindhárom napon az esti órákban 20 helyett 10 percenként szállítja az utasokat. Az eseményt követő késői hazajutást a 9-essel kezdődő éjszakai buszjáratok is garantálják.

Erre figyeljenek a rolleresek és a kerékpárosok

A helyszín közösségi rollerekkel és kerékpárokkal (pl. Mol Bubi, Lime) is kényelmesen megközelíthető, azonban a szervezők arra kérik az így érkezőket, hogy a járműveket minden esetben a hivatalos gyűjtőállomásokon (például a Közvágóhídnál vagy a MÜPA-nál) helyezzék el. Ha valaki az eszközöket a lezárt, állomáson kívüli zónákban, közvetlenül a stadionnál próbálja meg letenni, a szolgáltatók extra lezárási díjat számolhatnak fel. Akik saját kerékpárral érkeznek, azoknak is érdemes a MÜPA-t megcélozniuk, ahol kerékpártároló áll rendelkezésre, ahonnan a stadion már rövid sétával megközelíthető.

Forgalmi változások, egyirányúsítások és megállási tilalmak részletesen

A stadion közvetlen környezete (IX. és XXI. kerület)

  • Teljes forgalomzárás: Szeptember 10-én 00:01-től szeptember 14-én 04:00 óráig a IX. kerületi Szabad Hongkong utat az Ujgur Mártírok útjától a Nemzetközi Atlétikai Központig teljesen lezárják.
  • Időszakos egyirányúsítás: Szeptember 11-én, 12-én és 13-án (minden nap 15:00 és 23:59 között) egyirányúsítják a Hajóállomás utcát, a Laczkovich utcát, a Csepel rakpartot, a Csont utcát, az Ujgur Mártírok útját, valamint a Soroksári út egy szakaszát a Lechner Ödön fasortól.
  • Egyirányúsítás és korlátozás (Csepel-sziget): Szeptember 9-én 00:01-től szeptember 14-én 04:00 óráig a XXI. kerületi Kvassay zsilip úton, a Nagy-Duna soron és a Weiss Manfréd út érintett szakaszán.
  • Megállási tilalmak a környéken: Szeptember 10. és 14. között megállni tilos többek között a Hajóállomás, Laczkovich, Csont és Helyi kikötő utcákban, valamint a XXI. kerületi Kvassay zsilip úton, a Nagy-Duna soron és a Weiss Manfréd úton. Szeptember 11-13. között (16:00-tól 23:59-ig) a Kvassay Jenő út mindkét oldalán, a stadion melletti buszöblökben is megállási tilalom lesz érvényben.

Delegációk és transzport miatt érintett belvárosi, illetve budai helyszínek (I., V., XII. kerület)

  • V. kerület (Apáczai Csere János utca): Szeptember 8-án 00:01-től szeptember 14-én 23:59-ig kizárólag a hotel felőli oldal parkolósávjában lép életbe megállási tilalom (Transzport busz parkoló).
  • I., V., és XII. kerületi csomópontok: Már szeptember 8-án 00:01-től érvénybe lép a megállási tilalom a Jagelló út 16. (Kongresszusi Központ) oldalában lévő parkolósávban. Szeptember 9-én 00:01-től szeptember 14-én 23:59-ig megállási tilalom lép életbe az Alkotás utca 55. előtt, a Krisztina krt. 41-43-mal szemben, valamint a Múzeum krt. 39-nél.

Újbuda érintett szakaszai (XI. kerület)

  • Zárás a rakparton: Szeptember 13-án 22:00-tól szeptember 14-én 05:00 óráig forgalomtechnikai eszközzel lezárják a Henryk Slawik rakpartot a Dombóvári úttól a Bertalan Lajos utcai felhajtóig.
  • Megállási tilalmak: Szeptember 13-án egész nap tilos megállni a Műegyetem alsó rakpart felhajtóinál. Továbbá szeptember 13-án 00:01-től szeptember 14-én 12:00 óráig megállási tilalom érvényes a Henryk Slawik rakparton is.
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