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Tanács Zoltán tudományos és technológiai miniszter beszédet mond az Európai Részecskefizikai Laboratórium, a CERN legfõbb döntéshozó testületének rendkívüli ülésén a Magyar Tudományos Akadémia (MTA) székházában 2026. május 22-én.
Nyitókép: MTI/Balogh Zoltán

Megújult a közpénzek felhasználását bemutató oldal

Infostart / MTI

Teljesen megújult a Nemzeti Közadatportál, és annak részeként a közpénzek felhasználását bemutató oldal – jelentette be a tudományos és technológiai miniszter kedden a Facebook-oldalán.

Tanács Zoltán közlése szerint az újításoknak köszönhetően egyszerűbben, gyorsabban és átláthatóbban lehet keresni a közpénzek – állami támogatások, szerződések, vagyonhasznosítási ügyletek és egyéb kifizetések – felhasználásával kapcsolatos nyilvános adatok között.

Fejlettebb keresési és szűrési lehetőségeket vezettek be, az adatok tömegesen is letölthetők többféle formátumban, egyszerűbbé vált az összehasonlításuk és csoportosításuk. A portál továbbá többnyelvűen működik, az adatok pedig szabványosított, gépi feldolgozásra alkalmas formában is elérhetők – számolt be a tárcavezető.

Megjegyezte azonban, hogy a portál csak annyira lehet jó, amennyire jók a benne szereplő adatok, ezért előírták az adatszolgáltatók számára az adatok minőségének folyamatos javítását.

Tanács Zoltán kiemelte, a közpénz nem a kormány pénze, így az állampolgároknak joguk van tudni, mire, kinek és milyen feltételekkel költi el az állam.

„Az átláthatóság számunkra nem egy kipipálandó jogszabályi kötelezettség. A tisztességes állam működésének és a közbizalom helyreállításának egyik alapfeltétele” – hangsúlyozta a miniszter.

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