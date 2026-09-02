Magyar Péter: álhír terjed a paksi fenékküszöbről

„A sajtóban terjesztett álhírekkel szemben a paksi fenékküszöb a tervezett módon ellátja a funkcióját, és emeli a vízszintet. A Duna medrének természetes mélyülése miatt a szakemberek feltöltik az érintett részeket” – írta Facebook-oldalán Magyar Péter miniszterelnök.

Még szombaton jelentette be a kormányfő: 43 ezer köbméter kő felhasználásával, a tervezettnél jóval olcsóbban és gyorsabban, 17 nap alatt elkészült a paksi fenékküszöb első üteme. „A Duna teljes szélességében kész a mű. Elképesztő emberi és szakmai teljesítmény, amelynek eredményeképpen üzembiztosan, teljes kapacitással termel a Paksi Atomerőmű. Ha a fenékküszöb nem készül el időben, most épp két paksi turbina állna" – írta akkor.

A 6 milliárd forintos gyors fenékküszöb-beruházására az aszályhelyzet miatti Duna-vízszintcsökkenés miatt volt szükség. Pár centi vízálláscsökkenésre voltunk attól, hogy az egész paksi atomerőművet le kelljen állítani, volt időszak, hogy csak egyetlen turbina működött.