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Egy gondosóra Fõvárosi Nagycirkuszban, a 16. Budapest Nemzetközi Cirkuszfesztivál elõadásán, amelyen együttmûködési megállapodást írt alá Fekete Péter, a Nemzeti Cirkuszmûvészeti Központ fõigazgatója és Juhász Roland, a Gondosóra program vezetõje.
Nyitókép: MTI/Lakatos Péter

Váratlan fordulat a Gondosóra-adatok ügyében

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK

A Gondosóra-program miatt bejelentést tesz a kormány a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál – közölte a tudományos és technológiai miniszter.

Tanács Zoltán azt írta, korábban nyilvánosságra hozták, hogy a Kormányzati Szolgáltató Központ és a Fidesz közötti együttműködési és adatfeldolgozási megállapodás keretében a párt aktivistái a Gondosóra-program egy meghatározott, 78 év feletti felhasználói körének személyes adatai alapján kerestek fel idős embereket.

A miniszter szerint azóta további dokumentumok, beszámolók és információk kerültek a birtokukba: vizsgálták egyebek között a Gondosóra honlapján korábban elérhető adatkezelési tájékoztatók időbeli változásait, az érintettektől érkező beszámolókat, valamint a személyes megkeresésekre, telefonhívásokra és levelekre vonatkozó információkat.

A tárcavezető közölte, a birtokukba került információk alapján alapos a gyanúja annak, hogy az adatkezelés során nem megfelelően jártak el, ezért az ügyet átadják az illetékes hatóságnak, és bejelentést tesznek a NAIH-nál.

A hatóságnak átadják a dokumentumokat és információkat annak érdekében, hogy tisztázható legyen: pontosan milyen személyes adatokat adtak át, kik fértek hozzá ezekhez, mire használták ezeket, készültek-e másolatok vagy további nyilvántartások, történt-e más adatbázisokkal való összekapcsolás, illetve sor került-e a szerződésben meghatározott céltól eltérő adatkezelésre.

„Az állampolgárok személyes adatainak védelme alapvető követelmény. Különösen igaz ez akkor, ha állami szolgáltatás keretében összegyűjtött adatokról van szó. Ebben az ügyben ezért a független adatvédelmi hatóság vizsgálatát tartjuk szükségesnek” – fogalmazott Tanács Zoltán.

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Kezdőlap    Belföld    Váratlan fordulat a Gondosóra-adatok ügyében

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