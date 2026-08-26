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Két ember adatokat egyeztet egy papíron, nyitott laptopok között.
Nyitókép: Unsplash

Tanács Zoltán szerint a Fidesz hozzáfért a Gondosóra-program felhasználóinak adataihoz

Infostart / MTI

A Kormányzati Szolgáltató Központ és a Fidesz között megkötött együttműködési megállapodás bizonyítja, hogy a Fidesz hozzáfért a Gondosóra-program felhasználóinak személyes adataihoz.

A rendelkezésre álló dokumentumok alapján a Kormányzati Szolgáltató Központ és a Fidesz között 2025. november 3-án jött létre együttműködési megállapodás és az ahhoz tartozó adatfeldolgozási szerződés, amely lehetővé tette a párt számára, hogy „idős honfitársaink személyes adataihoz tömegesen férjen hozzá” – közölte a tudományos és technológiai miniszter szerdán a Facebookon. Hozzátette: alig két hónappal később, 2025. december 30-án mindkét dokumentum hatályát 2026. december 31-ig meghosszabbították.

Tanács Zoltán emlékeztetett arra, hogy a kormányzat nemrég feljelentést tett a Gondosóra-program átvilágítása nyomán, mert sokszoros túlárazást valószínűsített a százmilliárdos költségek miatt. Most kiderült, hogy a programot személyes adatok gyűjtésére is felhasználhatta a volt kormánypárt – írta.

Az adatfeldolgozási szerződést szerdán felmondta a kormányzat, amely teljes körű auditot is elrendelt

annak feltárására, hogy történt-e bármilyen visszaélés személyes adatokkal, a megállapodástól eltérő adatfeldolgozás, adatátadás vagy egyéb hasznosítás – tette hozzá.

A politikus felhívta a figyelmet arra, hogy a megállapodásokat alig néhány nappal 2025. október 23-a után kötötték meg, abban az időszakban, amikor szerinte már mindenki számára világossá vált, hogy a Tisza Párt fölénybe került, és a rendszerváltás kézzelfogható közelségbe került.

Éppen ekkor kapott az akkor már 15 éve regnáló kormánypárt hozzáférést egy nagy létszámú, idős állampolgárokból álló célcsoport személyes adataihoz – tette hozzá.

Azt írta: a Fidesz a szerződés szerint adatfeldolgozóként vett részt a Gondosóra-programban. A feladatuk

a 78 év feletti, a Gondosórát nem vagy nem megfelelően használó idősek személyes megkeresése volt.

A bejegyzés szerint a párt „megbízott aktivistái” keresték fel az érintetteket, és visszajelzést adhattak többek között arról is, hogy az illető elérhető volt-e, illetve elfogadta vagy elutasította-e a megkeresést.

A Gondosóra adatkezelési tájékoztatója szerint a közreműködő partnerhez titulus, név és cím kerülhetett, a szerződés alapján pedig az is kikövetkeztethető volt, hogy 78 év feletti-e az érintett – sorolta.

A miniszter kiemelte, hogy egy állami szolgáltatás során összegyűjtött személyes adatállomány kezelése nem bízható politikai pártra, különösen nem idős, kiszolgáltatott emberek esetében, és különösen nem egy választást közvetlenül megelőző időszakban. Ha ezeket az adatokat bármilyen párt kapcsolatépítési, választási vagy profilozási célra használtja, az komoly adatvédelmi visszaélés.

Amennyiben az elrendelt audit bármilyen jogellenes adatkezelést, visszaélést vagy a szerződéstől eltérő felhasználást tár fel, a szükséges hatósági bejelentéseket és feljelentéseket meg fogják tenni – emelte ki.

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Kezdőlap    Belföld    Tanács Zoltán szerint a Fidesz hozzáfért a Gondosóra-program felhasználóinak adataihoz

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