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Egy gondosóra Fõvárosi Nagycirkuszban, a 16. Budapest Nemzetközi Cirkuszfesztivál elõadásán, amelyen együttmûködési megállapodást írt alá Fekete Péter, a Nemzeti Cirkuszmûvészeti Központ fõigazgatója és Juhász Roland, a Gondosóra program vezetõje.
Nyitókép: MTI/Lakatos Péter

Bíróságra viheti a Gondosóra-ügyet a Fidesz

Infostart / MTI

A Fidesz áll minden vizsgálat elé a Gondosóra programmal kapcsolatban, ezzel párhuzamosan pedig megteszi a megfelelő jogi lépéseket „az igaztalan, hangulatkeltő miniszteri nyilatkozattal szemben” – közölte Havasi Bertalan, a Fidesz kommunikációs igazgatója csütörtökön az MTI-vel.

A kommunikációs igazgató azt kommentálta így, hogy Tanács Zoltán tudományos és technológiai miniszter szerdán közölte: a Kormányzati Szolgáltató Központ és a Fidesz között megkötött együttműködési megállapodás bizonyítja, hogy a párt hozzáfért a Gondosóra program felhasználóinak személyes adataihoz.

Havasi Bertalan ezzel kapcsolatban kijelentette: a Fidesz együttműködése a programmal a hatályos jogszabályok és az adatvédelmi előírások maradéktalan betartásával történt, és az ezzel kapcsolatos tudnivalókat kezdettől fogva nyilvánosan elérhetővé tették.

„Sokkal kevesebb adathoz jutottunk hozzá ezen együttműködés keretében”, mint amennyi egy választási eljárásban minden pártnak jogszerűen hozzáférhető – közölte. Hozzátette: minden pártnak megvolt a lehetősége hasonló együttműködési megállapodás megkötésére a Gondosóra programmal, de nem éltek ezzel.

Kiemelte: annyi történt, hogy a Fidesz megkereste a szimpatizánsait, ajánlotta nekik a gondosórát, és azoknak is segített, akik már rendelkeztek készülékkel, de még nem üzemelték be megfelelően. Kitért arra, hogy a program négy év alatt több mint 1 millió 55 ezer felhasználóhoz jutott el, a gondosóra több százezer alkalommal nyújtott segítséget, és több esetben életmentő beavatkozást tett lehetővé.

Tanács Zoltánnak „lesz lehetősége arra, hogy a bíróságon adjon számot arról, miért indított igaztalan támadást egy jól működő, nemzetközileg is elismert és egyedülálló, időseket segítő program ellen” – fogalmazott Havasi Bertalan.

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