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Magyar Péter miniszterelnök Markus Söder bajor tartományi miniszterelnökkel folytatott tárgyalását követõ közös sajtótájékoztatón a Miniszterelnökségen 2026. július 30-án.
Nyitókép: MTI/Hegedüs Róbert

Nem kevesebb mint negyven napirendi pont a kormányülésen

Infostart / MTI

Köztük az önálló Országos Környezetvédelmi Főhatóság létrehozása, a korábban beharangozott szigorítások a környezetvédelmi szankcióknál, illetve egy eddig nem látott mértékű országos fásítási program is – közölte a miniszterelnök a Facebook-oldalán közzétett videójában. A szerdai napon ül a kormány.

Magyar Péter azt mondta, hogy tárgyalni fognak gyermekvédelmi kérdéseket, a kormány elé kerül a kaszinókoncessziók teljes átalakítása, emellett több infrastrukturális beruházás ügye és a megváltozott munkaképességű emberek ellátásának emelése.

A miniszterelnök beszámolt továbbá a Manfred Weberrel, az Európai Néppárt elnökével folytatott egyeztetésről, és elmondta azt is, hogy szerda este találkozik António Costával, az Európai Tanács elnökével.

Most bemegyek a kormányülésre, amint megvannak a döntések, lehet, hogy majd ma, de az is lehet, hogy holnap, jelentkezni fogunk – fogalmazott Magyar Péter.

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Kezdőlap    Belföld    Nem kevesebb mint negyven napirendi pont a kormányülésen

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