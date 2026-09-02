Nem kevesebb mint negyven napirendi pont a kormányülésen

Magyar Péter azt mondta, hogy tárgyalni fognak gyermekvédelmi kérdéseket, a kormány elé kerül a kaszinókoncessziók teljes átalakítása, emellett több infrastrukturális beruházás ügye és a megváltozott munkaképességű emberek ellátásának emelése.

A miniszterelnök beszámolt továbbá a Manfred Weberrel, az Európai Néppárt elnökével folytatott egyeztetésről, és elmondta azt is, hogy szerda este találkozik António Costával, az Európai Tanács elnökével.

Most bemegyek a kormányülésre, amint megvannak a döntések, lehet, hogy majd ma, de az is lehet, hogy holnap, jelentkezni fogunk – fogalmazott Magyar Péter.