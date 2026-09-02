Magyar Péter miniszterelnökkel találkozik az Európai Tanács elnöke

António Costa múlt hétfőn közölte, hogy augusztus 25. és szeptember 17. között felkeresi az Európai Unió tagállamainak többségét, hogy a tagországok vezetőivel egyeztessen többek között az EU következő hosszú távú költségvetéséről.

Az évente tartott körút célja, hogy az Európai Tanács elnöke megismerje az uniós állam-, illetve kormányfők álláspontját és prioritásait. Közlése szerint az idei megbeszélések középpontjában az EU következő hosszú távú költségvetése áll, de szó lesz a védelemről, a versenyképességről, az uniós bővítésről és Ukrajna támogatásáról is.

Az Európai Tanács elnöke múlt pénteken közleményben tájékoztatott arról, hogy az uniós kormányfőkkel folytatott megbeszélései második hetének szerdai napján előbb Luxemburg miniszterelnökével, Luc Friedennel, majd ugyanazon a napon Zágrábban Horvátország miniszterelnökével, Andrej Plenkovic-csal, valamint Budapesten Magyar Péter miniszterelnökkel találkozik.

Costa a szeptember 2-ai találkozókat követően szeptember 3-án Bukarestben, Szófiában és Athénban tárgyal, szeptember 4-én Nicosiában, majd Ljubljanában. Az Európai Tanács elnöke uniós körútjának első hetében, augusztus 25-én Pozsonyban, majd Tallinnban tárgyalt, augusztus 26-án Rigában, valamint Vilniusban folytatott megbeszélést, augusztus 27-én pedig Prágába látogatott.