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Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke és EP-képviselője az Európai Néppárt (EPP) elnökével, Manfred Weberrel közösen tartott sajtótájékoztatóján Strasbourgban 2024. október 9-én.
Nyitókép: MTI/Bodnár Boglárka

Magyar Péter: a Tisza örömmel csatlakozik az Európai Néppárthoz

Infostart / MTI

A Tisza örömmel csatlakozik az Európai Néppárthoz, miután az uniós intézmények lezárták a Magyarországgal szemben indított 7-es cikkelyes eljárást - közölte a miniszterelnök szerda reggel a Facebook-oldalán.

Magyar Péter annak apropóján, hogy Budapesten fogadta Manfred Webert, az Európai Néppárt elnökét, azt írta, közösen felidézték, hogy mennyi minden változott Magyarországon, "mióta nincsenek közpénz milliárdokból finanszírozott gyűlöletkampányok Magyarországon".

A miniszterelnök közlése szerint Manfred Weber a találkozón elmondta, hogy bajor politikusként mindig is fontos volt számára Magyarország támogatása, és személyesen is nehezen élte meg az Orbán Viktor sértettségéből fakadó lejáratásokat.

Magyar Péter kiemelte: a Néppárt elnöke felajánlotta a segítségét ahhoz, hogy Magyarország miként kerülhetné el "az európai külső határok védelmekor alkalmazott menekültügyi szabályok miatt" kiszabott napi egymillió eurós bírság megfizetését.

A miniszterelnök világossá tette, hogy

Magyarország a továbbiakban is megvédi a határait, és az eddig kiszabott bírság jóváírását fogja kérni az új uniós költségvetés tárgyalásakor.

Hangsúlyozta, hogy a Tisza-kormány számára a legfontosabb a magyar emberek és vállalkozások érdekének képviselete, és az uniós döntéshozatal során senkinek nem ad "biankó csekket".

Közölte azt is, hogy szerda este - a kormányülés után - Budapesten fogadja António Costát, az Európai Tanács elnökét, akivel az unió új hétéves költségvetéséről és az Európa előtt álló kihívásokról tárgyal majd.

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