Magyar Péter: a Tisza örömmel csatlakozik az Európai Néppárthoz

Magyar Péter annak apropóján, hogy Budapesten fogadta Manfred Webert, az Európai Néppárt elnökét, azt írta, közösen felidézték, hogy mennyi minden változott Magyarországon, "mióta nincsenek közpénz milliárdokból finanszírozott gyűlöletkampányok Magyarországon".

A miniszterelnök közlése szerint Manfred Weber a találkozón elmondta, hogy bajor politikusként mindig is fontos volt számára Magyarország támogatása, és személyesen is nehezen élte meg az Orbán Viktor sértettségéből fakadó lejáratásokat.

Magyar Péter kiemelte: a Néppárt elnöke felajánlotta a segítségét ahhoz, hogy Magyarország miként kerülhetné el "az európai külső határok védelmekor alkalmazott menekültügyi szabályok miatt" kiszabott napi egymillió eurós bírság megfizetését.

A miniszterelnök világossá tette, hogy

Magyarország a továbbiakban is megvédi a határait, és az eddig kiszabott bírság jóváírását fogja kérni az új uniós költségvetés tárgyalásakor.

Hangsúlyozta, hogy a Tisza-kormány számára a legfontosabb a magyar emberek és vállalkozások érdekének képviselete, és az uniós döntéshozatal során senkinek nem ad "biankó csekket".

Közölte azt is, hogy szerda este - a kormányülés után - Budapesten fogadja António Costát, az Európai Tanács elnökét, akivel az unió új hétéves költségvetéséről és az Európa előtt álló kihívásokról tárgyal majd.