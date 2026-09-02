Szerdán is napos idő várható fátyol- és gomolyfelhőkkel, de éjszaka átmenetileg és szerdán az esti órákban nyugat, északnyugat felől ismét érkezhetnek vastagabb felhők.

Elsősorban a Dunántúlon fordulhat elő kisebb eső, zápor, akár zivatar is.

Az északnyugati, nyugati szél szerdán a változó irányú szél élénkülhet meg helyenként.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 14 és 19 fok között alakul, de a hidegre hajlamos helyeken alacsonyabb értékeket is mérhetünk.

A legmagasabb nappali hőmérséklet szerdán 27 és 32 fok között valószínű.