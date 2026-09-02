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Nyitókép: MTI/Hegedüs Róbert

Kompromisszumos megoldás születhet a palackvisszaváltásban a MOHU és a főváros között

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A készpénzhasználat kivezetését javasolja a palackvisszaváltási rendszerből a Mohu. A visszaváltási rendszer fenntartása továbbra is fontos környezetvédelmi cél, de a sok fővárosi panasz után próbál Budapest rendjének és tisztaságának megőrzésére megoldást találni az önkormányzatokkal a fenntartó.

Megkezdődtek a tárgyalások az önkormányzatokkal a palackvisszaváltási rendszerrel kapcsolatos problémákról – mondta Bozóki Csaba, a Mohu visszaváltásért felelős igazgatója egy Facebook-videóban. A megbeszélésekre a főpolgármesteri hivatalban került sor.

Bozóki Csaba szerint a konkrét javaslatok egyike a készpénzes visszaváltás megszüntetése. Mint fogalmazott: „palackok visszaváltásánál sincs feltétlenül szükség készpénzre, ahogy a parkolóautomaták esetében sem.”

A visszaváltás után a pénzt papíralapú utalványként levásárolhatjuk, jótékonyságra is felajánlhatjuk, vagy a bankkártyára utalást is választhatjuk. A papíralapú utalványt a pénztárnál az eladó készpénzre is válthatja, ezt a lehetőséget szüntetheti meg a MOHU a belvárosi polgármesterek javaslatára.

A készpénzhasználat kivezetése hozzájárulhatna ahhoz, hogy a visszaváltási rendszerrel kapcsolatban a budapesti belvárosban tapasztalható problémákat kezelni lehessen. Az igazgató ugyanakkor megjegyezte, hogy a hajléktalanság, a drogfüggőség és a mélyszegénység nem a palackvisszaváltási rendszer bevezetésével jelent meg.

A videóban arra is kitért, hogy a palackvisszaváltási rendszer Európai Uniós kötelezettségen alapul, ezért annak megszüntetésére nincs lehetőség. A rendszer jelentős környezetvédelmi eredményeket hozott, mivel Magyarországon már több mint hatmilliárd palackot váltottak vissza.

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Kezdőlap    Belföld    Kompromisszumos megoldás születhet a palackvisszaváltásban a MOHU és a főváros között

főpolgármesteri hivatal

mohu

bozóki csaba

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