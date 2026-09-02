Kiigazítás – Forsthoffer Ágnes kommentelt Magyar Péter megfogalmazása alá

Magyar Péter korábban az uniós pénzek hazahozatalával összefüggésben a Facebookon úgy fogalmazott: „ez férfimunka volt”. Ez azonban sokaknak nem tetszett, még annak fényében sem, hogy a szófordulat Vörösmarty Mihálytól származik, sokan a lejegyzés óta idézik is, és a kormányfő is azt állítja, őt idézve írta.

Forsthoffer Ágnes házelnök is a kritikusok táborát gyarapítja, a Facebookon ennyit írt válaszul, a poszt keletkezése után 10 órával: „férfi és női”.

A „férfimunkás” Vörösmarty-idézettel egyébként a közbeszédben többen is éltek az elmúlt időszakban, egyikük éppen Orbán Viktor, aki a 2022-es, minden korábbinál nagyobb arányú választási győzelem után értékelt úgy, hogy férfimunka volt.

Korábban, 2016-ban Knézy Jenő Kozák Danuta kajakos olimpiai győzelme pillanataiban élt ezzel a szólással, hogy férfimunka volt, akkor őt is ostrom alá vette a közvélemény.