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Baka András köztársasági elnök, Magyar Péter miniszterelnök és Forsthoffer Ágnes, az Országgyûlés elnöke (b-j) az állami kitüntetések átadásán az államalapítás és Szent István király ünnepén az Országház kupolacsarnokában 2026. augusztus 20-án.
Nyitókép: MTI/Hegedüs Róbert

Kiigazítás – Forsthoffer Ágnes kommentelt Magyar Péter megfogalmazása alá

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Van múltja a „férfimunkás” szólásnak a magyar közbeszédben, Vörösmarty Mihály ide vagy oda.

Magyar Péter korábban az uniós pénzek hazahozatalával összefüggésben a Facebookon úgy fogalmazott: „ez férfimunka volt”. Ez azonban sokaknak nem tetszett, még annak fényében sem, hogy a szófordulat Vörösmarty Mihálytól származik, sokan a lejegyzés óta idézik is, és a kormányfő is azt állítja, őt idézve írta.

Forsthoffer Ágnes házelnök is a kritikusok táborát gyarapítja, a Facebookon ennyit írt válaszul, a poszt keletkezése után 10 órával: „férfi és női”.

A „férfimunkás” Vörösmarty-idézettel egyébként a közbeszédben többen is éltek az elmúlt időszakban, egyikük éppen Orbán Viktor, aki a 2022-es, minden korábbinál nagyobb arányú választási győzelem után értékelt úgy, hogy férfimunka volt.

Korábban, 2016-ban Knézy Jenő Kozák Danuta kajakos olimpiai győzelme pillanataiban élt ezzel a szólással, hogy férfimunka volt, akkor őt is ostrom alá vette a közvélemény.

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Kezdőlap    Belföld    Kiigazítás – Forsthoffer Ágnes kommentelt Magyar Péter megfogalmazása alá

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