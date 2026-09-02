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Nyitókép: Getty Images/ Marko Geber

Azonnali hatállyal betiltottak egy gyógyszert, a hatóság a fogyasztókhoz is szól

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A gyógyszerhatóság haladéktalanul visszahívta a Tavneos nevű gyógyszer összes tételét a gyógyszertárakból és a kórházakból, továbbá mostantól nem szabad kiadni a készítményt a betegeknek.

Azonnali hatállyal visszahívta a magyar gyógyszerhatóság a Tavneos nevű, vényköteles gyógyszert a patikákból és a kórházakból. A készítményt a továbbiakban tilos forgalmazni, felírni vagy kiadni a betegeknek – adta hírül az Economx.

A gyógyszert eddig egy ritka és súlyos autoimmun betegség, a kis erek gyulladásának kezelésére alkalmazták felnőtteknél.

A visszahívás hátterében egy egész Európára kiterjedő intézkedés áll.

Az Európai Bizottság visszavonta a termék forgalmazási engedélyét, ugyanis a hatósági vizsgálatok során súlyos szabálytalanságokat találtak azoknál a klinikai teszteknél, amelyekkel korábban a gyógyszer hatékonyságát próbálták igazolni. A megbízhatatlan tesztekből következik hogy a szakemberek többé nem tudják garantálni a gyógyszer hatásos és biztonságos használatát.

A határozat azonnal érvénybe lépett, de a hatóság hangsúlyozza, hogy akik jelenleg is szedik ezt a készítményt, semmiképpen ne hagyják abba a kezelést önhatalmúlag, mert az veszélyes lehet.

Az érintett betegeknek azt javasolják, hogy a lehető leghamarabb vegyék fel a kapcsolatot kezelőorvosukkal, aki segít kiválasztani a megfelelő helyettesítő terápiát, és biztonságosan átállítja őket egy másik gyógyszerre.

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