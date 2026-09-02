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Nyitókép: Techa Tungateja / Getty Images

Az ösztöndíjjal, támogatással is csalnak – iskolakezdéskor még óvatosabbnak kell lenni

Infostart / InfoRádió

Az iskolakezdéssel járó kiadásokat is igyekeznek kihasználni az online csalók: hamis webáruházi ajánlatokkal, diákmunkákkal, albérletekkel vagy ösztöndíjakkal próbálhatják megszerezni az áldozatok pénzét és személyes adatait.

Kardos Ferenc, a KiberPajzs szakértője, a Magyar Bankszövetség kommunikációs vezetője az InfoRádióban beszélt arról, milyen jelek kelthetnek gyanút, és hogyan kerülhetők el a leggyakoribb átverések.

A KiberPajzs Facebook-posztban is összefoglalta a legfontosabbakat:

Tanszervásárlás és egyéb iskolakezdési akciók

Ha túl szép az ajánlat (80-90 százalékos kedvezménnyel), nagy valószínűséggel nem is igaz!

Ne kattintsunk a hirdetésben található linkre, inkább keressük fel közvetlenül a webshop hivatalos oldalát!

Mindig ellenőrizzük az URL-t, és ne adj meg érzékeny adatokat gyanús oldalakon!

Ismeretlen webshopnál válasszuk az alacsonyabb kockázatú fizetési módot, például az utánvétet!

Diákmunkakeresés

Ellenőrizzük a hirdető és a munkáltató valódiságát!

Ne fizessünk előre „regisztrációs” vagy „képzési” díjat!

Ne telepítsünk ismeretlen programokat vagy távoli hozzáférést biztosító alkalmazást egy „állásinterjú” vagy „munkafeladat” miatt!

Albérletkeresés

Megtekintés nélkül ne utaljunk kauciót/óvadékot!

Ellenőrizzük a hirdetésben szereplő fényképeket!

Mindenképpen kössünk szerződést és ragaszkodjunk az írásos bérleti szerződéshez!

Ösztöndíjak és támogatások igénylése

Ne az e-mailben vagy üzenetben kapott linken keresztül intézzük a jelentkezést!

Az ösztöndíjprogrammal kapcsolatos információkat ellenőrizzük az iskola hivatalos weboldalán!

Kapkodás helyett kezeljük gyanakvással a rövid határidővel sürgető üzeneteket!

Interakciót kiváltó megkeresések esetén olvassuk át többször az üzenetet!

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Kezdőlap    Belföld    Az ösztöndíjjal, támogatással is csalnak – iskolakezdéskor még óvatosabbnak kell lenni

iskolakezdés

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