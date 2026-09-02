Az ösztöndíjjal, támogatással is csalnak – iskolakezdéskor még óvatosabbnak kell lenni

Kardos Ferenc, a KiberPajzs szakértője, a Magyar Bankszövetség kommunikációs vezetője az InfoRádióban beszélt arról, milyen jelek kelthetnek gyanút, és hogyan kerülhetők el a leggyakoribb átverések.
A KiberPajzs Facebook-posztban is összefoglalta a legfontosabbakat:
Tanszervásárlás és egyéb iskolakezdési akciók
Ha túl szép az ajánlat (80-90 százalékos kedvezménnyel), nagy valószínűséggel nem is igaz!
Ne kattintsunk a hirdetésben található linkre, inkább keressük fel közvetlenül a webshop hivatalos oldalát!
Mindig ellenőrizzük az URL-t, és ne adj meg érzékeny adatokat gyanús oldalakon!
Ismeretlen webshopnál válasszuk az alacsonyabb kockázatú fizetési módot, például az utánvétet!
Diákmunkakeresés
Ellenőrizzük a hirdető és a munkáltató valódiságát!
Ne fizessünk előre „regisztrációs” vagy „képzési” díjat!
Ne telepítsünk ismeretlen programokat vagy távoli hozzáférést biztosító alkalmazást egy „állásinterjú” vagy „munkafeladat” miatt!
Albérletkeresés
Megtekintés nélkül ne utaljunk kauciót/óvadékot!
Ellenőrizzük a hirdetésben szereplő fényképeket!
Mindenképpen kössünk szerződést és ragaszkodjunk az írásos bérleti szerződéshez!
Ösztöndíjak és támogatások igénylése
Ne az e-mailben vagy üzenetben kapott linken keresztül intézzük a jelentkezést!
Az ösztöndíjprogrammal kapcsolatos információkat ellenőrizzük az iskola hivatalos weboldalán!
Kapkodás helyett kezeljük gyanakvással a rövid határidővel sürgető üzeneteket!
Interakciót kiváltó megkeresések esetén olvassuk át többször az üzenetet!