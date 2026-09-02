A pedofil bűnelkövetők kémiai kasztrálását kezdeményezi a Mi Hazánk

Törvényjavaslatban indítványozta szerdán Novák Előd, a Kegyelmi Botrány Felelőseit Feltáró Vizsgálóbizottság tagja az országgyűlési testület mai, első ülése előtt a pedofil bűncselekmények elkövetőinek kémiai kasztrálását, amire számos működő külföldi példa van az USA-tól kezdve Oroszországon át Dél-Koreáig. A Mi Hazánk képviselője a lengyel példát ültette át a magyar jogrendszerbe – írta közleményében a párt.

„A pedofil jellegű bűncselekményekkel szemben a hatályos, liberális szellemű törvények nem biztosítanak hatékony védelmet. A Mi Hazánk Mozgalom ezt a hiányt pótolná e törvényjavaslatával” – áll a közleményben.

„A tervezett módosítás jogpolitikai indoka, hogy a jelenlegi szabályozás hatékony módon nem zárja ki a bűnismétlés lehetőségét az érintett szexuális bűnelkövetők esetében, annak ellenére, hogy – cselekményeik ösztönjellegénél fogva – épp ez az elkövetői kör hajlamos fokozottan hasonló bűncselekmények elkövetésére, melyek ráadásul különösen veszélyesek a társadalomra, mivel helyrehozhatatlanul aláássák áldozataik jövőbeni érzelmi, szellemi és erkölcsi fejlődését.”

„A tervezet a hatályos lengyel szabályozási koncepciót alapul véve, azt a magyar büntetőjogi környezetre adaptálva teremti meg annak a lehetőségét, hogy a jövő azon felnőtt bűnelkövetői, akik esetében gyermekkorúak iránt alakul ki elfojthatatlan, perverz szexuális vágy, már ne jelentsenek visszatérő kockázatot környezetük irányában” – írja a Mi Hazánk Mozgalom.

A javaslat a gyógyszeres kezelés elsődlegességét fogalmazza meg a zárt intézetben történő pszichiátriai kezeléssel szemben. „A gyógyszeres kezelés megkezdése ugyanakkor nem jelent véglegességet, annak célja nem a teljes és visszafordíthatatlan nemzőképtelenség elérése vagy maradandó károsodás okozása, hanem az elkövető szexuális vágyának csökkentésén keresztül annak megelőzése, hogy újabb, hasonló bűncselekményeket kövessen el” – áll a közleményben.