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Sárral szennyezett kukoricacsövek egy elõzõ napi villámárvíz után a nepáli Nuvakot körzetben fekvõ Devigatban 2026. augusztus 27-én. A halálos áldozatok száma 289-re nõtt, 826 embert, azon belül több mint 520 turistát, köztük három magyart eltûntként tartanak nyilván.
Nyitókép: MTI/EPA/Narendra Sresztha

Segítséget visznek a nepáli túlélőknek – adományokat vár a Baptista Szeretetszolgálat

InfoRádió

A Baptista Szeretetszolgálat Alapítvány megkezdte a helyszíni segítségnyújtás megszervezését és az adománygyűjtést a nepáli katasztrófa túlélői javára – közölte az alapítvány.

A szervezet élelmiszerrel, takarókkal, egészségügyi ellátással és háztartási eszközökkel segítene, ehhez kérnek felajánlásokat. Szakembereik a közlemény szerint több hasonló helyzetben szerveztek már hasonló segélyprogramokat a világ más részein helyi partnerekkel és a Baptista Világsegéllyel együttműködve.

Az adományokat az UniCredithez tartozó 10918001-55555555-55555555 bankszámlára várják „Villámárvíz Nepálban” közleménnyel. Online adományozásra a https://adomany.baptistasegely.hu/ oldalon biztosítanak lehetőséget.

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