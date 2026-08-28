Segítséget visznek a nepáli túlélőknek – adományokat vár a Baptista Szeretetszolgálat

A szervezet élelmiszerrel, takarókkal, egészségügyi ellátással és háztartási eszközökkel segítene, ehhez kérnek felajánlásokat. Szakembereik a közlemény szerint több hasonló helyzetben szerveztek már hasonló segélyprogramokat a világ más részein helyi partnerekkel és a Baptista Világsegéllyel együttműködve.

Az adományokat az UniCredithez tartozó 10918001-55555555-55555555 bankszámlára várják „Villámárvíz Nepálban” közleménnyel. Online adományozásra a https://adomany.baptistasegely.hu/ oldalon biztosítanak lehetőséget.