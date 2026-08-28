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Sártengerben gyalogolnak vissza az ítéletidõ miatt otthonukat maguk mögött hagyó az emberek a nepáli Nuwakot körzetben található Devighat településen 2026. augusztus 27-én. Az elõzõ nap Tibet felõl lezúdult villámárvíz és a nyomában kialakult pusztító földcsuszamlások teljesen letarolták a térséget. A katasztrófa halálos áldozatainak száma 289-re nõtt, a mentõcsapatok eddig 445 embert mentettek ki a területrõl. A nepáli katasztrófavédelem adatai szerint még 826 embert, köztük több mint 520 turistát keresnek eltûntként, a hatóságok három magyar állampolgár után is kutatnak a térségben.
Nyitókép: MTI/EPA/Narendra Sresztha

Keserves küzdelem az életért – megrendítő videók a nepáli túlélőkről

Infostart / MTI

Már 469-re emelkedett a Nepál és Kína határán két napja történt pusztító villámáradás halálos áldozatainak a száma – közölte a nepáli rendőrség péntek reggel.

A két napja történt katasztrófát egy gleccserről lezúduló jég- és törmeléklavina okozta. A lavina előbb eltorlaszolt egy folyót, majd a felgyülemlett víz hatalmas árhullám formájában zúdult le.

A mentés mindazonáltal lassan halad, az ár ugyanis elmosott többtucatnyi hidat és járhatatlanná tett mintegy 40 kilométernyi utat. A nepáli katasztrófavédelem pedig mindeközben arra is figyelmeztetett mindenkit, hogy az áradás helyszínén kialakult tó vízszintje is folyamatosan emelkedik, ezért további árvíz fenyeget.

Frissítés, 8.15: A kínai hatóságok pénteken ideiglenesen felfüggesztették a mentési munkálatokat a Nepál és a kínai Tibeti Autonóm Terület határvidékét sújtó szerdai villámáradás helyszínén egy újabb árhullám veszélye miatt – közölte pénteken a CCTV kínai állami televízió. A Bhote Koszi folyón kialakult természetes torlasz mögött felgyülemlett víz ugyanis elkezdett túlfolyni az akadályon.

A hatóságok beszámolója szerint 1545 embert sikerült eddig kimenekíteni az árvíz sújtotta térségekből, de több mint 1400 embert még mindig keresnek. Az eltűntek közül legalább 540 külföldi.

Donald Trump amerikai elnök csütörtökön bejelentette: a nepáli vezetőknek felajánlották, hogy bármit biztosítanak, amire szükségük van.

A globális felmelegedés nyomán egyre gyorsabban olvadnak a gleccserek: kutatók az év elején megállapították, hogy a Hindukus–Himalája régió gleccserei esetében a jégveszteség mértéke 2000 óta megduplázódott.

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