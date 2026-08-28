Keserves küzdelem az életért – megrendítő videók a nepáli túlélőkről

A két napja történt katasztrófát egy gleccserről lezúduló jég- és törmeléklavina okozta. A lavina előbb eltorlaszolt egy folyót, majd a felgyülemlett víz hatalmas árhullám formájában zúdult le.

A mentés mindazonáltal lassan halad, az ár ugyanis elmosott többtucatnyi hidat és járhatatlanná tett mintegy 40 kilométernyi utat. A nepáli katasztrófavédelem pedig mindeközben arra is figyelmeztetett mindenkit, hogy az áradás helyszínén kialakult tó vízszintje is folyamatosan emelkedik, ezért további árvíz fenyeget.

Frissítés, 8.15: A kínai hatóságok pénteken ideiglenesen felfüggesztették a mentési munkálatokat a Nepál és a kínai Tibeti Autonóm Terület határvidékét sújtó szerdai villámáradás helyszínén egy újabb árhullám veszélye miatt – közölte pénteken a CCTV kínai állami televízió. A Bhote Koszi folyón kialakult természetes torlasz mögött felgyülemlett víz ugyanis elkezdett túlfolyni az akadályon.

A hatóságok beszámolója szerint 1545 embert sikerült eddig kimenekíteni az árvíz sújtotta térségekből, de több mint 1400 embert még mindig keresnek. Az eltűntek közül legalább 540 külföldi.

#NepalFloods: Heart-wrenching visuals coming in from Rasuwa district. Victims covered in thick mud rescued from flood-hit areas as @NepaliArmyHQ continues rescue operations relentlessly pic.twitter.com/zYGICdHqOA — News The Truth (@NewsTheTruthh) August 27, 2026

#Nepali troops carry survivors through mud as rescue ops intensify after catastrophic flash flood ?????? pic.twitter.com/lhNbs2Lw8C — Mahalaxmi Ramanathan (@MahalaxmiRaman) August 28, 2026

Donald Trump amerikai elnök csütörtökön bejelentette: a nepáli vezetőknek felajánlották, hogy bármit biztosítanak, amire szükségük van.

The Nepal government, with the assistance of the Nepal Army, is continuing rescue operations for citizens trapped inside the tunnels of various hydropower projects in the Bhotekoshi area following the flood that occurred three days ago.#Nepal #Flood #NepalArmy pic.twitter.com/EuguQDZ2o5 — Milan Budhathoki (@milanbichhod) August 28, 2026

A survivor covered in mud was winched to safety by helicopter as rescuers race to find hundreds still missing after catastrophic flooding along the Nepal-China border.



At least 165 people have been confirmed dead, while 826 remain missing in Nepal alone, including nearly 500… pic.twitter.com/BLYGE09C8D — Global South World (@g_s_world) August 27, 2026

A globális felmelegedés nyomán egyre gyorsabban olvadnak a gleccserek: kutatók az év elején megállapították, hogy a Hindukus–Himalája régió gleccserei esetében a jégveszteség mértéke 2000 óta megduplázódott.