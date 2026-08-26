Latorcai Csaba: újra fogjuk jelölni a közmédia-testületbe Martí Zoltánt

Szerdán az az Országgyűlés művelődési bizottsága nem támogatta a Független Közmédia Testület ellenzéki képviselőcsoportok által javasolt tagjainak jelölését. Moys Zoltán, a Mi Hazánk jelöltje, Martí Zoltán, a KDNP jelöltje és Siklósi Beatrix, a Fidesz jelöltje egyaránt négy igen és hét nem szavazatot kapott.

Ezután Latorcai Csaba a Facebook-oldalára feltöltött videóban azt mondta, olyan információk jutottak a birtokába, hogy a kormánypárt már az ellenzéknek járó közmédia-testületi helyekkel „házal” a baloldali civil szervezeteknél. Addig akarják húzni-halasztani a választás folyamatát és ellehetetleníteni az ellenzék delegálási jogát, amíg az a médiatörvény értelmében átszállna a civil szervezetekre – vélekedett.

A KDNP-s politikus az MTI-nek azt mondta: a médiatörvény alapján ha valamelyik delegálásra jogosult párt nem él ezzel a lehetőséggel, akkor a többiek delegálhatnak; ha az egész oldal, jelen esetben az ellenzék nem él vele, akkor a delegálás joga átszáll a civilekre.

A Facebookon kijelentette: így a jobboldali ellenzék helyett a baloldali civil szervezetek kaphatnák meg a helyeket, azok, amelyek jelöltjei most nem ütötték meg a mércét.

Latorcai Csaba felszólította a Tiszát, ne „árusítsa az ellenzék helyeit”. Hozzátette: ebbe a játékba a KDNP nem megy bele. Megerősítette, hogy újra fogják jelölni a pályázati úton kiválasztott Martí Zoltánt. Ha a Tisza komolyan gondolja a demokráciát, támogassa igen szavazattal az ellenzéki jelölteket – jelentette ki.