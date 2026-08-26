ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
362.07
usd:
310.72
bux:
150755.02
2026. augusztus 26. szerda Izsó
24 óra Ukrajna
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Latorcai Csaba, a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium parlamenti államtitkára beszédet mond a badacsonyi borvidék gasztronómiai eseményének megnyitóján az Anantara New York Palace Budapest Hotelben 2026. április 11-én.
Nyitókép: Lakatos Péter

Latorcai Csaba: újra fogjuk jelölni a közmédia-testületbe Martí Zoltánt

Infostart / MTI

A Kereszténydemokrata Néppárt (KDNP) ügyvezető alelnöke azt állította, hogy a Tisza Párt „házal” az ellenzéknek járó közmédia-testületi helyekkel.

Szerdán az az Országgyűlés művelődési bizottsága nem támogatta a Független Közmédia Testület ellenzéki képviselőcsoportok által javasolt tagjainak jelölését. Moys Zoltán, a Mi Hazánk jelöltje, Martí Zoltán, a KDNP jelöltje és Siklósi Beatrix, a Fidesz jelöltje egyaránt négy igen és hét nem szavazatot kapott.

Ezután Latorcai Csaba a Facebook-oldalára feltöltött videóban azt mondta, olyan információk jutottak a birtokába, hogy a kormánypárt már az ellenzéknek járó közmédia-testületi helyekkel „házal” a baloldali civil szervezeteknél. Addig akarják húzni-halasztani a választás folyamatát és ellehetetleníteni az ellenzék delegálási jogát, amíg az a médiatörvény értelmében átszállna a civil szervezetekre – vélekedett.

A KDNP-s politikus az MTI-nek azt mondta: a médiatörvény alapján ha valamelyik delegálásra jogosult párt nem él ezzel a lehetőséggel, akkor a többiek delegálhatnak; ha az egész oldal, jelen esetben az ellenzék nem él vele, akkor a delegálás joga átszáll a civilekre.

A Facebookon kijelentette: így a jobboldali ellenzék helyett a baloldali civil szervezetek kaphatnák meg a helyeket, azok, amelyek jelöltjei most nem ütötték meg a mércét.

Latorcai Csaba felszólította a Tiszát, ne „árusítsa az ellenzék helyeit”. Hozzátette: ebbe a játékba a KDNP nem megy bele. Megerősítette, hogy újra fogják jelölni a pályázati úton kiválasztott Martí Zoltánt. Ha a Tisza komolyan gondolja a demokráciát, támogassa igen szavazattal az ellenzéki jelölteket – jelentette ki.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Belföld    Latorcai Csaba: újra fogjuk jelölni a közmédia-testületbe Martí Zoltánt

kdnp

latorcai csaba

független közmédia testület

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
VIDEÓ
Egymást tanítjuk Milák Kristóffal. Szabó Álmos, Inforádió, Aréna
Mit hoz a most kezdődő tanév? Totyik Tamás, Inforádió, Aréna
Iszlám NATO épül? Wagner Péter, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.08.27. csütörtök, 18:00
Katona Csaba
történész
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Egészen elképesztő, ami az Nvidinál történik - Itt az újabb rekord

Egészen elképesztő, ami az Nvidinál történik - Itt az újabb rekord

A szerdai piaczárást követően publikálta második negyedéves gyorsjelentését az Nvidia. A vállalat ismét alaposan megverte az előzetes várakozásokat. A 2027-es pénzügyi év második negyedévét 96,2 milliárd dolláros bevétellel zárta, ami éves alapon 106 százalékos növekedést jelent. Ennél is fontosabb, hogy a vállalat a következő negyedévre 108 milliárd dolláros árbevételt ígér, ami közel 4 milliárd dollárral magasabb a piaci konszenzusnál.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Családi pótlék utalás 2026 szeptember: itt vannak a hivatalos folyósítási dátumok

Családi pótlék utalás 2026 szeptember: itt vannak a hivatalos folyósítási dátumok

Főszabály szerint minden hónapban a második munkanapon érkezik meg az előző hónapra járó családi pótlék, vannak azonban kivételes hónapok.

BBC
Business Sport Travel Science
Flash flood on Nepal-Tibet border kills more than 150, with hundreds of tourists missing

Flash flood on Nepal-Tibet border kills more than 150, with hundreds of tourists missing

Nepal's tourist board says the missing tourists include 133 from India, 54 from the US, and 33 from the UK, as well as more than 100 from Nepal itself.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. augusztus 26. 21:20
Nosztalgiajáratok, családi programok, fókuszban az Ikarus
2026. augusztus 26. 21:09
Több mint 40 napirendi pontról tárgyalt mai ülésén a kormány – a nap hírei
×
×