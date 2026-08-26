Egyetlen jelölt sem kapott támogatást a közmédia testületbe

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Moys Zoltán, a Mi Hazánk jelöltje, Martí Zoltán, a KDNP jelöltje és Siklósi Beatrix, a Fidesz jelöltje bemutatkozó meghallgatásukon egyaránt a hitelesség, a szakmaiság és a kulturális értékteremtés fontosságát hangsúlyozták. Mindhárman kiemelték, hogy a jövő közmédiájának a pártpolitikán felül kell állnia.

A képviselőktől végül egyik jelölt sem kapta meg a szükséges támogatást: mindannyian négy igen és hét nem szavazatot kaptak.

Szentkirályi Alexandra, a bizottság elnöke az ülés végén „rendkívül önkényesnek” és „filmszínháznak” nevezte, hogy a Független Közmédia Testületbe delegálandó kilenc leendő tag közül sem a szakmai, sem az ellenzéki, sem pedig a kormánypárti jelölteket nem sikerült határidőre megválasztani.