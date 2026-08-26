ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
360.47
usd:
309
bux:
150665.15
2026. augusztus 26. szerda Izsó
24 óra Ukrajna
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Szentkirályi Alexandra, a testület fideszes elnöke (b2), Radnai Márk (Tisza Párt, j2), Szabadi István (Mi Hazánk, b) alelnökök és Bõsi Ferenc, a bizottság munkatársa (j) az Országgyûlés mûvelõdési bizottságának ülésén az Országház Széll Kálmán termében 2026. augusztus 26-án. A testület ülésének napirendjén a Független Közmédia Testület ellenzéki képviselõcsoportok által javasolt tagjainak meghallgatása és jelölése szerepel.
Nyitókép: MTI/Purger Tamás

Egyetlen jelölt sem kapott támogatást a közmédia testületbe

Infostart / MTI

Nem támogatta az Országgyűlés művelődési bizottsága a Független Közmédia Testület ellenzéki képviselőcsoportok által javasolt tagjainak jelölését szerdán.

(Cikkünk frissül.)

Moys Zoltán, a Mi Hazánk jelöltje, Martí Zoltán, a KDNP jelöltje és Siklósi Beatrix, a Fidesz jelöltje bemutatkozó meghallgatásukon egyaránt a hitelesség, a szakmaiság és a kulturális értékteremtés fontosságát hangsúlyozták. Mindhárman kiemelték, hogy a jövő közmédiájának a pártpolitikán felül kell állnia.

A képviselőktől végül egyik jelölt sem kapta meg a szükséges támogatást: mindannyian négy igen és hét nem szavazatot kaptak.

Szentkirályi Alexandra, a bizottság elnöke az ülés végén „rendkívül önkényesnek” és „filmszínháznak” nevezte, hogy a Független Közmédia Testületbe delegálandó kilenc leendő tag közül sem a szakmai, sem az ellenzéki, sem pedig a kormánypárti jelölteket nem sikerült határidőre megválasztani.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Belföld    Egyetlen jelölt sem kapott támogatást a közmédia testületbe

meghallgatás

független közmédia testület

művelődési bizottság

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
VIDEÓ
Mit hoz a most kezdődő tanév? Totyik Tamás, Inforádió, Aréna
Iszlám NATO épül? Wagner Péter, Inforádió, Aréna
Allergiaszezon: a hőhullám után ugyanúgy támad a parlagfű? Müller Veronika, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.08.26. szerda, 18:00
Szabó Álmos
úszóedző, Illés Fanni, Pap Bianka és Milák Kristóf mestere
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Ukrán vereségről beszél Zelenszkij volt minisztere, kiderült, miért utazott titokban Moszkvába a CIA vezetője - Háborús híreink percről percre szerdán

Ukrán vereségről beszél Zelenszkij volt minisztere, kiderült, miért utazott titokban Moszkvába a CIA vezetője - Háborús híreink percről percre szerdán

Úgy tűnik, Ukrajna lassan elveszíti a háborút Oroszország ellen – jelentette ki Mihajlo Fedorov volt ukrán védelmi miniszter a Reutersnek kedden. Fedorov az interjúban azt mondta, Ukrajnának nincs elképzelése arról, hogy miként tudná megnyerni a háborút, és az ország megbénult az innováció hiánya miatt. A júliusban menesztett politikus szerint a mélyen gyökerező korrupció és a kormányzati szervek politikai befolyásoltsága szintén hátráltatja Ukrajnát. A Wall Street Journal értesülései szerint azért utazhatott Moszkvába John Ratcliffe CIA-igazgató, mert az amerikai hírszerzés azt gyanítja, hogy Moszkva katonai mozgósításra vagy a NATO elszántságának tesztelésére készülhet. Cikkünk folyamatosan frissül a legutóbbi fejleményekkel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Fordulat körvonalazódik az iráni háborúban: újraindulhat a hajózás a Hormuzi-szorosban, de nem mindenkinek

Fordulat körvonalazódik az iráni háborúban: újraindulhat a hajózás a Hormuzi-szorosban, de nem mindenkinek

Eközben az Egyesült Államokkal folytatott béketárgyalások elakadtak, az olajárak pedig az új amerikai szankciók ellenére is csökkennek.

BBC
Business Sport Travel Science
'Glam, funny, kind': World remembers Dolly Parton as star dies from cancer aged 80

'Glam, funny, kind': World remembers Dolly Parton as star dies from cancer aged 80

The legendary country music singer died surrounded by loved ones after "bravely facing" cancer, her representatives said.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. augusztus 26. 11:50
Magyar Péter bepillantást engedett a kormányülés kulisszái mögé
2026. augusztus 26. 11:37
Meghalt Nádas Péter
×
×