Gajdos Lászlóig jutott a hulladékügy, a miniszter felszólító levelet küldött a MOHU-nak

Györfi Mihály, Szolnok polgármestere hétfőn arról írt a Facebook-oldalán, hogy MOHU MOL mintegy 44 ezer ember, a lakosság kétharmadának hulladékát nem szállította el. Felszólította a társaságot, hogy a közszolgáltatás biztonsága érdekében vonja vissza a hulladékszállítás Ceglédre történő átirányítását a jól működő kétpói lerakó helyett, a döntés miatt ugyanis napokig vagy akár hetekig állhat a szemét a városban kihelyezett kukákban és azok környékén.

A MOHU szerdai közleményében felidézte: december óta minden érintett számára ismert, hogy a lomtalanításból származó hulladék a kétpói helyett a ceglédi lerakóba kerül. A döntés egyik legfontosabb oka, hogy a kétpói lerakó 20 százalékkal magasabb lerakási díjat számol fel. A ceglédi lerakó ráadásul mindössze 5 kilométerrel van távolabb Szolnoktól, és az M4-esen jól megközelíthető.

A lerakóváltás ezért önmagában nem indokolja a kialakult helyzetet, amelyre a MOHU vezetése is objektív, szakmai magyarázatot vár.

A hulladék gyűjtése, szállítása és átrakása a szolnoki önkormányzat többségi tulajdonában és az irányítása alatt álló NHSZ Zounok Zrt. felelőssége, amely egyben a regionális koordinátori feladatokat is ellátja. Az NHSZ Zounoknak fél éve volt felkészülni az új rendszerre, ez idő alatt azonban semmilyen, a feladatellátást veszélyeztető problémát nem jelzett a MOHU felé.

Időközben az önkormányzat többségi tulajdonában lévő vállalatok ügyvezetői a kétpói hulladéklerakót üzemeltető társaságban kisebbségi tulajdonosokká váltak, ami összeférhetetlenségi kérdéseket is felvet – írta a MOHU.

A közlemény idézte Bacsa Györgyöt, a MOHU igazgatóságának elnökét, aki elmondta: elfogadhatatlan számukra, hogy tulajdonosi vagy üzleti viták miatt sérüljön a közszolgáltatás. Ezért arra kérnek minden érintettet, hogy az egyéni érdekeiket félretéve működjenek együtt a helyzet rendezésében. Bacsa György egyúttal a közleményben jelezte, hogy azonnali egyeztetést kezdeményez a történtek kivizsgálása és tisztázása érdekében.

Gajdos László a Facebook-oldalán azt írta, számtalan ingerült bejelentés és felháborodott jogos panasz érkezett a minisztériumhoz, hogy a MOHU egy rossz döntése értelmében akadozik a közszolgáltatás ellátása Szolnokon. A miniszter

elfogadhatatlannak tartja, hogy a koncessziós rendszerben vállalt feladatok ellátása ilyen módon veszélyeztesse a lakosság számára biztosítandó, folyamatos és megfelelő színvonalú közszolgáltatást.

Minden magyar állampolgár joggal várja el, hogy a hulladék elszállítása kiszámíthatóan, folyamatosan és megfelelő színvonalon történjen. A szolgáltatás színvonalának romlása, az ellátás bizonytalanná válása és a kialakult fennakadások elfogadhatatlanok - mutatott rá közösségi oldalán a miniszter.

Gajdos László azt írta: „levélben is felszólítottam a MOHU-t, hogy a kialakult helyzetet haladéktalanul vizsgálják felül, a rossz döntésüket korrigálják és a szükséges intézkedéseket azonnal tegyék meg, amely megnyugtató megoldást teremt Szolnok lakossága számára”.

Rost Andrea, a Tisza országgyűlési képviselője kedden arról számolt be, hogy a szolnoki hulladékszállítási problémák miatt felvette a kapcsolatot a MOHU vezetésével, és az illetékes miniszterrel is tárgyalt a rendelkezésére álló lehetőségekről.