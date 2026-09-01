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Pozitív szifiliszes vérminta
Nyitókép: Getty Images

Kiterjesztik a szifiliszszűrést, pénzt is rendelt hozzá a kormány

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK

Kiterjeszti a kormány a várandósgondozás keretében végzett szifiliszszűrést, a szűrésekhez 2026-ban több mint 74 millió forint, 2027-ben pedig több mint 400 millió forint forrást biztosít.

A Magyar Közlönyben hétfő este megjelent határozat szerint a vizsgálatot a terhesség második trimeszterében is elvégzik. Az országos tisztifőorvos módszertani útmutatója alapján a szifiliszfertőzés szempontjából magas kockázatúnak minősülő, valamint a várandósgondozásban nem részesülő várandósokat a szülőszobán gyorsteszttel is megvizsgálják.

A kormány a szűrések kiterjesztésére 2026-ban 74,28 millió forintot biztosít a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központnak – szerepel a dokumentumban.

A határozat szerint 2027-től további 445 millió 680 ezer forint beépülő jellegű költségvetési forrást kell biztosítani a kiterjesztett vizsgálatok elvégzésére.

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