Kiterjesztik a szifiliszszűrést, pénzt is rendelt hozzá a kormány

A Magyar Közlönyben hétfő este megjelent határozat szerint a vizsgálatot a terhesség második trimeszterében is elvégzik. Az országos tisztifőorvos módszertani útmutatója alapján a szifiliszfertőzés szempontjából magas kockázatúnak minősülő, valamint a várandósgondozásban nem részesülő várandósokat a szülőszobán gyorsteszttel is megvizsgálják.

A kormány a szűrések kiterjesztésére 2026-ban 74,28 millió forintot biztosít a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központnak – szerepel a dokumentumban.

A határozat szerint 2027-től további 445 millió 680 ezer forint beépülő jellegű költségvetési forrást kell biztosítani a kiterjesztett vizsgálatok elvégzésére.