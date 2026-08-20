Fehéroroszországból kapott üzenetet a köztársasági elnök

A fehérorosz vezetéshez közel álló Pul Pervogo Telegram-csatorna beszámolója szerint Lukasenka sok sikert kívánt az új magyar államfőnek, a magyar népnek pedig boldogságot és jólétet.

„Meggyőződésem, hogy a magyar nép hatalmas történelmi tapasztalata és bölcsessége a jövőben is olyan irányba viszi országukat, hogy nyitott és megfontolt együttműködést folytasson a nemzetközi színtéren, a többek között Fehéroroszországgal is” – húzta alá Lukasenka.

A fehérorosz elnök egyben felköszöntötte Magyarországot Szent István napja alkalmából.