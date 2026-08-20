Életfogytiglan – megszületett az ítélet az Evergrande-botrányban

A bíróság megállapítása szerint a vállalat és vezetője jogellenesen gyűjtött betéteket a lakosságtól, megtévesztő módon vont be forrásokat, szabálytalanul bocsátott ki értékpapírokat, valamint lényeges információkat hallgatott el.

Hszüt a bíróság emellett jogellenes pénzfelhasználásban, sikkasztásban és vállalati vesztegetésben is bűnösnek találta. Az Evergrande Real Estate nevű leányvállalatot szintén elítélték értékpapírok megtévesztő kibocsátása miatt.

A bíróság szerint a vádlott cselekményei súlyosan sértették a piacgazdaság rendjét, a köz- és magántulajdont, valamint a közfeladatot ellátó tisztségviselők integritását. Az ítélet indoklása szerint a rendkívül nagy összegek, a cselekmények súlyos körülményei, az okozott jelentős gazdasági károk és a társadalomra gyakorolt hatás miatt különösen szigorú büntetés indokolt.

Hszüt ezért élete végéig megfosztották politikai jogaitól, személyes vagyonát pedig elkobozták. A bíróság elrendelte jogellenesen szerzett jövedelmének visszaszerzését, valamint az esetleges fennmaradó károk megtérítését.

Az Evergrande csoportot 8,82 milliárd jüan (mintegy 410 milliárd forint), az Evergrande Real Estate leányvállalatát pedig 7 milliárd jüan (mintegy 326 milliárd forint) pénzbírsággal sújtották.

Az Evergrande, amely a világ egyik legnagyobb eladósodott ingatlanfejlesztője, 2021 óta nem teljesítette mintegy 300 milliárd dolláros kötelezettségeinek jelentős részét, ami elemzők szerint a kínai ingatlanszektor elhúzódó válságának egyik jelképes esetévé vált. A hatóságok 2023-ban vették őrizetbe a cég alapítóját, aki idén áprilisban minden vádpontban bűnösnek vallotta magát.