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Cégtábla a China Evergrande kínai ingatlanfejlesztõ csoport hongkongi székháza bejáratánál 2021. szeptember 14-én. A válallat elõzõ nap bejelentette, hogy szeptemberben várhatóan jelentõsen csökkeni fognak az eladásai. Az Evergrande jelenleg a világ legeladósodottabb cége.
Nyitókép: MTI/EPA/Jerome Favre

Életfogytiglan – megszületett az ítélet az Evergrande-botrányban

Infostart / MTI

Életfogytiglani börtönbüntetésre ítélte csütörtökön a sencseni középfokú népbíróság Hszü Csia-jint, az Evergrande kínai ingatlanóriás alapítóját, akit több súlyos pénzügyi bűncselekményben is bűnösnek találtak.

A bíróság megállapítása szerint a vállalat és vezetője jogellenesen gyűjtött betéteket a lakosságtól, megtévesztő módon vont be forrásokat, szabálytalanul bocsátott ki értékpapírokat, valamint lényeges információkat hallgatott el.

Hszüt a bíróság emellett jogellenes pénzfelhasználásban, sikkasztásban és vállalati vesztegetésben is bűnösnek találta. Az Evergrande Real Estate nevű leányvállalatot szintén elítélték értékpapírok megtévesztő kibocsátása miatt.

A bíróság szerint a vádlott cselekményei súlyosan sértették a piacgazdaság rendjét, a köz- és magántulajdont, valamint a közfeladatot ellátó tisztségviselők integritását. Az ítélet indoklása szerint a rendkívül nagy összegek, a cselekmények súlyos körülményei, az okozott jelentős gazdasági károk és a társadalomra gyakorolt hatás miatt különösen szigorú büntetés indokolt.

Hszüt ezért élete végéig megfosztották politikai jogaitól, személyes vagyonát pedig elkobozták. A bíróság elrendelte jogellenesen szerzett jövedelmének visszaszerzését, valamint az esetleges fennmaradó károk megtérítését.

Az Evergrande csoportot 8,82 milliárd jüan (mintegy 410 milliárd forint), az Evergrande Real Estate leányvállalatát pedig 7 milliárd jüan (mintegy 326 milliárd forint) pénzbírsággal sújtották.

Az Evergrande, amely a világ egyik legnagyobb eladósodott ingatlanfejlesztője, 2021 óta nem teljesítette mintegy 300 milliárd dolláros kötelezettségeinek jelentős részét, ami elemzők szerint a kínai ingatlanszektor elhúzódó válságának egyik jelképes esetévé vált. A hatóságok 2023-ban vették őrizetbe a cég alapítóját, aki idén áprilisban minden vádpontban bűnösnek vallotta magát.

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Kezdőlap    Külföld    Életfogytiglan – megszületett az ítélet az Evergrande-botrányban

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