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A Miskolctapolcai Barlangfürdõben az ünnepélyes újranyitása napján, 2026. augusztus 20-án. Az Európában is ritka, természetes barlangjáratokban lévõ fürdõ felújítására mintegy 1,5 milliárd forintot költöttek, miután két éve elektromos zárlat okozott tüzet.
Nyitókép: MTI/Vajda János

Újranyitás – különleges hangulatú magyar fürdő várja a vendégeket

Infostart / MTI

Újra megnyílt a Miskolctapolcai Barlangfürdő csütörtökön, ahol két éve elektromos zárlat okozott tüzet. Az Európában is ritka, természetes barlanjáratokban lévő fürdő felújítására mintegy 1,5 milliárd forintot költöttek.

Az ünnepi hétvégén Pezsgés Miskolctapolcán címmel négynapos programsorozatot is szerveznek koncertekkel, gasztronómiai és közösségi programokkal a Babits sétányon, a fürdő bejáratnál.

A repülőtéren csütörtöktől szombatig a Legendák a Levegőben című rendezvényen légi bemutatókkal, különleges repülőgépekkel, családi programokkal és Bessenyei Péter bemutatójával várják a közönséget.

Csütörtökön és pénteken a miskolci belvárosban rendezik meg a Tündöklő Fényfesztivált, amelynek során több köztéren és épületen fényinstallációk és vetítések láthatók, szombat este pedig a Szent István térről rajtol a Night Run Miskolc, amelyen 5, 10 és 21 kilométeres távokon indulhatnak a futók.

A fürdő ünnepélyes újranyitásán Tóth-Szántai József (Pont Mi Egyesület – Fidesz-KDNP) polgármester úgy fogalmazott, csütörtökön részben helyreáll a rend, amit a két ével ezelőtti tűz borított fel. Hozzátette, a létesítmény megnyitásával egy biztonságosabb, korszerű és fenntartható barlangfürdőt kapnak vissza a lakosok és a vendégek. A városvezető szerint a tűzesettel egy hosszú és viszontagságos út kezdődött. Hangsúlyozta, a helyreállítás sikere a beruházásban részt vevő emberek odaadásának eredménye, amelyért köszönetet mondott nekik.

Miskolc, 2026. augusztus 20. A Miskolctapolcai Barlangfürdõben az ünnepélyes újranyitása napján, 2026. augusztus 20-án. Az Európában is ritka, természetes barlangjáratokban lévõ fürdõ felújítására mintegy 1,5 milliárd forintot költöttek, miután két éve elektromos zárlat okozott tüzet. MTI/Vajda János
A Miskolctapolcai Barlangfürdõben az ünnepélyes újranyitása napján, 2026. augusztus 20-án. Az Európában is ritka, természetes barlangjáratokban lévõ fürdõ felújítására mintegy 1,5 milliárd forintot költöttek, miután két éve elektromos zárlat okozott tüzet. MTI/Vajda János

Czipa András, a Tisza Párt országgyűlési képviselője úgy fogalmazott, a tűz után Miskolctapolca elcsendesedett, a korábbi nyüzsgést, a turistákat és a kígyózó sorokat üres utcák váltották fel. Ennek hatását pedig nemcsak a fürdő, hanem a szállásadók, vendéglátósok, helyi vállalkozások és végső soron egész Miskolc megérezte.

A képviselő úgy fogalmazott, a fürdő újranyitása egyben azt is jelenti, hogy az élet visszatér Miskolctapolcára.

Jelezte, a helyreállítás ugyanakkor még nem ért véget, a gyógyászati részleg jelenleg nem működik, de az önkormányzattal együttműködve sikerült biztosítani, hogy a gyógymasszázs és a gyógytorna az átmeneti időszakban is elérhető maradjon Miskolcon.

Közölte, már zajlanak a szakmai és politikai egyeztetések arról, milyen stratégia mentén folytatódjon a barlangfürdő fejlesztése, amit olyan ügynek nevezett, „amelyben nem az a fontos, hogy ki melyik politikai oldalon áll, hanem az, hogy Miskolc előrébb jusson.”

Czipa András az újranyitást egy új kezdetnek nevezte. Ennek célja egy olyan fürdő kialakítása, amely megőrzi mindazt, ami különlegessé és világhírűvé tette, ugyanakkor képes megújulni, újra turistákat vonzani Miskolcra, munkát és bevételt biztosítani a helyi vállalkozásoknak.

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