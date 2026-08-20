Magyar Péter: egy államnak meg kell tudnia védeni a polgárait – a nap hírei

Egy állam akkor valóban állam, ha meg tudja védeni a polgárait – hangsúlyozta a miniszterelnök a frissen esküt tett honvédtisztek előtt az augusztus 20-ai ünnepség keretében, a Kossuth téren. Magyar Péter a tiszteknek a többi között azt kívánta, hogy legyenek erősek, de soha ne kelljen háborúzniuk. Úgy fogalmazott: Magyarország szolgálatot, hűséget, bátorságot kér a katonáktól, de az államnak adnia is kell.

Szent István király ünnepe alkalmából állami kitüntetéseket adtak át augusztus 20-án az Országház Kupolacsarnokában. Az elismeréseket és kitüntetéseket Baka András köztársasági elnök, Magyar Péter miniszterelnök és Forsthoffer Ágnes, az Országgyűlés elnöke adta át. A legmagasabb állami kitüntetést, a Magyar Érdemrend nagykeresztjét Cserhalmi György, a nemzet színésze, Kossuth- és Balázs Béla-díjas színművész, érdemes művész kapta.

Ezt az országot sokak tudása, tehetsége, és kitartó munkája viszi előre – mondta a köztársasági elnök az augusztus 20-a alkalmából odaítélt kitüntetések átadásán. Baka András úgy fogalmazott: nem politikai oldalak, világnézetek, vagy meggyőződések alapján ismernek el embereket, azt nézik, amit tettek.

Az Egyesült Államok és Magyarország közötti erős partnerséget dicsérte ünnepi üzenetében az amerikai külügyminiszter. Marco Rubio úgy fogalmazott: a barátság az Egyesült Államok és Magyarország között a szuverenitás iránti kölcsönös tiszteleten, a büszke örökségen és a nehezen kivívott szabadságon alapul.

Kijevi látogatásra hívta a magyar miniszterelnököt az ukrán elnök. Volodimir Zelenszkij levelében köszöntötte a magyar népet Magyarország nemzeti ünnepe, Szent István napja alkalmából.

A Facebook-oldalán tette közzé üzenetét az augusztus 20-i nemzeti ünnep alkalmából a Fidesz elnöke. Orbán Viktor azt írta: voltunk, vagyunk, leszünk. Boldog születésnapot, Magyarország.

Lemondott országgyűlési képviselői mandátumáról Lázár János, az Orbán-kormány építési és közlekedési minisztere. A fideszes politikus a Facebook-oldalán jelezte, a mandátumot átadja a Fidesz által kiválasztandó utódjának. Három okot nevezett meg a lemondása mögött: a felelősséget, az önkényt és a megújulás szükségességét.

Polgári Demokraták néven új, párthovatartozáson felülálló társadalmi kezdeményezést jelentett be Navracsics Tibor, fideszes politikus. Célja, hogy párbeszédet kezdeményezzen Magyarország jövőjéről.

A Tisza-szigetek feladata, hogy a kormány és a párt soha ne veszítse el a kapcsolatot a valósággal – mondta Magyar Péter pártelnök a Margitszigeti találkozón. Úgy fogalmazott, a szigetek dolga megakadályozni, hogy újra létrejöhessen egy olyan hatalom, amilyen volt. Radnai Márk, a párt alelnöke azt hangoztatta, hogy új víziót kell adni a Tisza Szigeteknek. A Tisza párt másik alelnöke, Tarr Zoltán türelmet kért a választási kampány utáni építkezés idejére

Felmentették az MKIK Tőkealap-kezelő Zrt. vezérigazgatóját Bánfi Zoltánt. Nagy Elek, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnöke egyúttal elrendelte a társaság teljes körű átvilágítását.

Meghatározta a kormány a többségi állami tulajdonú vállalatok vezető testületeinek méretét, tagjainak díjazását, valamint a vezető állású munkavállalók javadalmazásának szabályait. Az érintett gazdasági társaságokat három kategóriába sorolták. Az igazgatóság elnöke és a felügyelőbizottság elnöke például nem kaphat többet, mint a mindenkori minimálbér háromszorosa.

Egy tengeri drónt semmisített meg a román légierő F-16-os harci repülőgépe a Neptun Deep gázmező közvetlen közelében – jelentette be az ügyvivő védelmi miniszter. Ezt megelőzően drón csapódott be román területen, Tulcea megyében is, az ukrán folyami határ közelében, egy lakatlan térségben.

Németország ne vonja felelősségre az Északi Áramlat gázvezeték megrongálóit - jelentette ki a lengyel kormányfő. Donald Tuskot krakkói sajtókonferenciáján kérdezték arról, hogy az Északi Áramlat elleni szabotázs ügyében Horvátországban őrizetbe vették a Lengyelországban élő Volodimir Zsuravlov ukrán állampolgárt.

Merényletkísérlettel gyanúsított ukrán állampolgárt tartóztattak le és helyeztek előzetes letartóztatásba Lengyelország fővárosában. A gyanú szerint az ukrán férfi orosz megbízásból merényletet kísérelt meg az ukrán fegyveripar egyik képviselője ellen.

Az Európai Bizottság szerint nem kell aggódni, lesz elég gáz a tárolókban a téli szezonra. A tározók töltöttsége csaknem 62 százalékos – közölte a brüsszeli testület illetékes szóvivője.

Minden korábbinál súlyosabb gazdasági hadviselést helyezett kilátásba Irán ellen az amerikai elnök. Donald Trump közösségi oldalán rendkívül súlyos következményeket helyezett kilátásba bármely ország számára, amely gazdasági mentőövet nyújtana a síita államnak. Az amerikai pénzügyminiszter hétfőre ígérte az intézkedési terv ismertetését.