Magyar Péter: új vezetők jönnek, októberben alkotmányozási társadalmi párbeszéd indul

A Tisza szigetek körül a választás óta nagy a csend. A rendezvényen Radnai Márk, a Tisza országgyűlési képviselője, alelnöke szólt már néhány gondolatot a szervezetek jövőjéről, korábban pedig Molnár Zoltán, a kormánypárt frakcióvezető-helyettese fejtette ki a párt céljait – erről itt írtunk.

Magyar Péter a tömegen keresztülvágva igyekezett a nagyszínpadra, hogy megtartsa beszédét. Előtte Radnai Márk, Forsthoffer Ágnes házelnök és Tarr Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter is felszólalt.

A miniszterelnök azt mondta, hogy a paksi atomerőművet érintő feladatok miatt még a hét elején sem volt biztos benne, hogy el tud menni a Margitszigetre. Szerdán aztán látta, hogy milyen hősies munkával milyen messzire jutottak a fenékküszöb építésével a vízügyesek, honvédek és sok szakember.

Felidézte azt is, hogyan hallotta azt április 12-én a választási eredmények számlálásakor, három szavazókör eredményei alapján, hogy „Péter, te vagy a miniszterelnök”. Azóta koordinált összefogással, nagy munkával olyan eredményt értek el, amilyet évtizedek óta senki – utalt a paksi erőfeszítésekre, az emberek összefogására, hogy ételt, italt vittek a dolgozóknak, emberek, vállalkozók tettek felajánlásokat segítségképp. „Nevezhetjük ezt Facebook-kormányzásnak is” – utalt Orbán Viktor korábbi miniszterelnök kritikus megjegyzésére, amely azóta gyakran felbukkan a pártok közti üzengetésben. Megköszönte a hőséggel és a villamosáram-ellátással kapcsolatban erőfeszítéseket tevők munkáját.

A nehézségek, hibák esetén, ha lassabban mennek a dolgok a kormányzásban vagy a helyi közösségekben, akkor a Tisza Sziget tagjai gondoljanak arra, miket értek el a választásra készülve, milyen nehézségeken vannak túl – mondta Magyar Péter, megköszönve a tagok, önkéntesek, támogatók munkáját.

Ezután eredményeiket sorolta, köztük hogy új köztársasági elnöke van az országnak és napokon belül új legfőbb ügyész is lesz, ahogy az Alkotmánybíróság élére is új ember kerül.

Azt kérte, a jelöltek és a szigetesek fordítsanak minél több energiát a Tisza Szigetek erősítésére, mert fontos, hogy

meglegyenek a csatornák, amelyeken keresztül „még a végekről is” megérkezik az emberek véleménye a párt vezetésébe.

A jó kormányzás alapja nemcsak az összehangolt és szakmai munka, hanem az is, hogy ne egy elefántcsont toronyban történjen.

„Vigyáznunk kell arra, hogy a végén ne legyünk hasonlóak – vagy ugyanolyanok –, mint akiket le tudtunk győzni április 12-én. A frakciónkban, a közösségünkben, az Európai Parlamentben is legyen előny, ha valaki a közösségünkhöz tartozik, elvárom, hogy mindenki igyekezzen minél több civil embert vonjon be a politikai munkába. De szeretném nyilvánosan rögzíteni, hogy az államigazgatás, az állami vállalatok és az ott lévő munkahelyek más tészta. Nem szeretném, hogy valaki azért szerezzen előnyt, mert tiszás, szigetes vagy önkéntes volt” – mondta a pártelnök. A döntő a kiválóság, a megfelelőség lesz – tette hozzá.

„Nem lesz mindig 60 százalékos a támogatottságunk. Egyet tudok ígérni: én leszek az utolsó, aki elhagyja az esetlegesen süllyedő hajót” – mondta egy friss közvélemény-kutatás eredményét közbevetve a mondandójába.

Azt mondta, meghallgatott több száz kérdést, észrevételt, kritikát a szigetesektől.

Még jobb szervezettség, intézményes és új vezetői alapok, konkrét és transzparens szabályok, új finanszírozási struktúra szükséges a Tisza Szigetek további működéséhez

– fogalmazott.

„Ha úgy érzitek, magatokban álltok, elnézést érte, nem ez volt a szándék. Az volt, hogy hagyjunk titeket pihenni” – jelentette ki Magyar Péter. Szerinte szükséges az országjárás (ld. a cikk végén – a szerk.) és a Tiszta Hang (kéthetente megjelenő tiszás újság) is, mert nem lehet mindenhova TikTok-videókkal eljutni, pedig mindenkihez el kell vinni az olyan híreket, mint a tűzifa áfájának csökkentése vagy a gyógyszeráfa nulla százalékra csökkentése.

Októberben indul egy nagy alkotmányozási társadalmi párbeszéd.

Ezt megígérte a párt és látszik, hogy nagy igény is van rá. Ehhez kell majd egy olyan grémium, amelynek a tagjait becsülik az emberek, amely fiatal, és az kell, hogy a fiataloktól az idősekig, a külhoni magyarokig mindenkit be lenessen vonni – közölte. Hozzátette: a Tisza Szigetek nem csak azt tudják, amit a kampányban csináltak, hanem sokkal többet is. A Tisza Szigetek feladata annak biztosítása, hogy a kormány és a párt sose veszítse el a kapcsolatot az emberekkel. A kormányzat sokszor csak statisztikákat lát, „akármennyit is járom az országot” – mondta, kérve, hogy a szigetek mutassanak tükröt a kormánynak, és ettől a feladattól ne riadjanak meg.

„Erre azért van szükség, mert a hatalom természetetét nem lehet megváltoztatni. Valamiért bele van kódolva az emberi természetbe, hogy egy idő után egy országgyűlési képviselő is elszakad, mintha fél méterrel a föld fölött járna. A ti dolgotok, hogy visszahúzzátok a földre, vagy szóljatok, hogy ezt látjátok” – kérte.

Nem elég az elmúlt sok év időszak embereit, hanem rendszereket kell lecserélni. Történelmi küldetése van a Tisza Szigeteknek: a kampányban az volt a feladat, hogy le kell váltani a rendszert, most még nehezebb jön,

meg kell akadályozni, hogy ezek az emberek valaha is visszatérhessenek. És azt is meg kell akadályozni, hogy a mi közösségünkben hasonló kialakuljon. Senki ne léphessen az örökükbe

se egy hónap, se egy év, se négy év, se húsz év múlva se kerülhet a magyar társadalom újra az elit csapdájába. Ehhez a legkisebb település Tisza Szigete is kell, ti lesztek a társadalom immunrendszere” – mondta.

Konkrét bejelentések a Tisza Szigetekkel kapcsolatban

Augusztusban nyílt pályázatot hirdetnek a több ezer Tisza Sziget vezetői pozíciójára és nyolc regionális koordinátori pozícióra, szeptember 10. lesz a beadási határidő. Egy politikai és operatív vezető is lesz. Az elnökség minden pozícióra egy ötfős listát állít össze szeptember 20-ig, utána minden pozícióra minden Tisza Sziget-tag szavazhat. Szeptember 30-ra meglesznek az új vezetők.

A szigetek vezetése ebből a 9 emberből vog állni, ők a Tisza Párt négy vezetőjével tartja majd a kapcsolatot.

Szeptember elején indul a Tisza ifjúsági szervezetének megalakítása, országos és megyei szervezetek lesznek.

Döntött a párt elnöksége arról is, hogy a Tisza Szigetekbe a tagok és önkéntesek sok pénzt tesznek bele még most is, de ez nem maradhat így. Ezért a párt és az alapítvány által kapott állami pénzből 200 millió forintot allokálnak a szigetek működésére, ezt pályázati rendszerben fogják kiosztani. Összeállhatnak szigetek programokra, vagy témák szerint, és területi alapon is.

Lesz egy központi irodája is a Tisza Szigeteknek, utóbbihoz külön stáb tartozik majd, hogy a beérkező híreket, üzeneteket rendesen fel tudják dolgozni, ebben most voltak elmaradások.

Javasolják, hogy legyen tisztújítás szeptember 15-ig lehetőleg minden Tisza Szigetben.

Az eddigieknél sokkal nagyobb figyelmet fognak fordítani az etikai kérdésekre. Sok nem működő sziget van, mások a választási győzelem után alakultak, utóbbiaknál felmerült a kétely, hogy jó szándékkal alakultak-e. Felmerült az is, hogy egyes helyeken a Tisza Szigetek nevével kulcsolnak, próbálnak előnyt elérni. Megfellebbezhető módon fog az etikai bizottság döntéseket hozni. A kárt okozó vagy az inaktív szigeteket esetleg fel is oszlathatják.

Továbbképzéseket fognak hirdetni a vezetőknek, és indul az új vezetéssel majd egy professzionális vezetőkiválasztási rendszer is. Gyakornoki programok is indulnak még nagyobb számban a fővárosban, az EP- és az országgyűlési frakcióban is.

A szigetek felé konkrét javaslatokat fognak tenni a helyi politikai életben való részvételhez, segíteni fogják a felkészülést az önkormányzati választásokra.

Legyen Sziget-parlament – hangzott korábban a javaslat, ám a többség Magyar Péter szerint ezt elutasítja: a szigetek 80-90 százaléka megtartaná az önszerveződést, közvetlen kapcsolatot szeretnének a párttal. Nem akarnak két- vagy háromsebességes Tisza Sziget mozgalmat. A pártelnök szerint olyan struktúrát szeretnének kialakítani, amely segít egyben tartani a közösségüket.