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A ferencvárosi Kristoffer Zachariassen az Európa-liga csoportkörének harmadik fordulójában játszott Crvena zvezda  Ferencváros mérkőzés után a belgrádi Rajko Mitic Stadionban 2022. október 6-án. Crvena zvezda-Ferencváros 4-1.
Nyitókép: MTI/Koszticsák Szilárd

Élő: Trabzonspor–Ferencváros 0–1

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A Ferencváros Törökországban, Trabzonban játszik az Európa-liga playoff körében. Ellenfele a Mohamed Szalahhal felálló Trabzonspor, a legutóbbi török bajnokság harmadik helyezettje.

A két csapat kezdő tizenegye. Trabzonspor: André Onana – Pina, Nwaiwu, Özkacar, Lopes Cabral – Busuari, Kabasakal – Szalah, Nayir, Saviolo – Onuachu. Ferencváros: Dibusz – Nagy O., Raemaekers, M. Gómez, Cadu – O'Dowda, Rommens – Zachariassen, Yusuf, Corbu – Joseph.

A várt félelmetes légkörben kezdődött a találkozó, a török szurkolók a ferencvárosiak szinte minden labdaérintésénél fütyültek.

Yusuf jó labdát kapott, de sokat várt a passzolással, aztán szabálytalankodott. Amásik oldalon Szalah lesgyanús helyzetből ugrott ki, Dibusz bravúrral védett.

Mezőnyjátékkal teltek hosszú percek.

A 17. percben Nagy Olivér kitűnő beadását Kristoffer Zachariassen nyolc méterről, kitűnő fejessel küldte a kapu jobb oldalába, 0–1.

Nem meglepő módon a bekapott gól után erősödött a Trabzonspor nyomása.

Zachariassen elfutása után következett az első ferenvárosi szöglet. Cadu beadása nem volt veszélyes.

A 29. percben Yusuf sárga lapot kapott, egy rossz ütemű szerelési kísérlet miatt.

A 36. percben Yusuf megforgatta Lopes Cabralt, a rövid sarokra tartó lövését Onana lábbal védte.

Szalah vezette az ellenakciót, amelynek végén Nayir a kapu mellé és fölé lőtt.

Vége az első félidőnek, vezet a Ferencváros.

Fatih Tekke kettőt cserélt a folytatás előtt, beküldte a rutinos ukrán középpályást és Simsirt is.

A 49. percben Szalah két jó csel után a kapu mellé lőtt.

Nagy Olivér a harmadik ferencvárosi, aki sárgát kapott, Yusuf és Zachariassen után.

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