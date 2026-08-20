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Búvár dolgozik a paksi atomerőműnél épülő fenékküszöbnél
Nyitókép: Facebook/Magyar Honvédség

Felpörgött a fenékküszöb építése Paksnál – friss hírek

Infostart / MTI

Ruszin-Szendi Romulusz szerint a munka nem állhat meg a nemzeti ünnepen sem.

A munka Paksnál nem állhat meg a nemzeti ünnepen sem – mondta a honvédelmi miniszter a helyszínen, az atomerőmű működése érdekében tett munkálatokról csütörtökön a Facebook-oldalán.

Ruszin-Szendi Romulusz elmondta, hogy csak a bal parton eddig körülbelül 4 ezer tonnányi, 2500 köbméter követ építettek be, ennek a többszörösét a jobb parton.

A bal parton 194 métert haladtak a katonák, és a másik oldalon is folyamatosan megy a munka, csak ott sokkal nehezebb, mert mélyebb a víz – ismertette.

Beszámolt arról, hogy a magyar honvédség szinte minden képessége megjelenik Paksnál: helikopterek, műszakiak, búvárok, különleges erők, katonai rendészek, de mindez nem működik megfelelő logisztika nélkül. Hozzátette:

a vízügy azt kérte, hogy maradjon hajózható a Duna, ezért a hajóutat biztosítják addig, ameddig ez lehetséges.

A miniszter reményüket fejezte ki, hogy a vízszint tovább emelkedik, és így a nukleáris biztonság és az energiabiztonság is megmarad.

Ruszin-Szendi Romulusz köszönetet mondott a felajánlásokért és az állomány munkájáért.

Forrás: Facebook/Magyar Honvédség
Forrás: Facebook/Magyar Honvédség
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