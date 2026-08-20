Orbán Viktor is kommentálta Lázár János lemondását

Lázár János arról írt ennek kapcsán, hogy megújulásra van szüksége a pártnak, és neki is. Három okot sorolt fel, ami a mandátumról való lemondásához vezetett.

A Fidesz közleményben jelezte, hogy mindez a párt tervezett átalakításának része.

Mindezek után Orbán Viktor is közzétett egy Facebook-bejegyzést. Ebben megköszönte a politikusnak az eddigi parlamenti és kormányzati munkát és mindazt, amit a közösségükért tett az elmúlt évtizedekben. „Tapasztalatodra, elkötelezettségedre és bajtársiasságodra a jövőben is számítok” – írta a bejegyzésben. Ehhez egy olyan képet csatolt, amelyen Lázár János egy trombitát tart a kezében.

A fotó az egyik 2025 év végi DPK-gyűlésen (Digitális Polgári Kör) készült, amikor Lázár János azzal elővette azt a trombitát a színpadon, ahol Orbán Viktor akkori miniszterelnök beszélt, amivel korábban Szabó Bálint zavarta meg az ő Lázárinfóját.