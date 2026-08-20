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Vector of a businessman hand trying to reach money trap with dollar banknotes
Nyitókép: Feodora Chiosea/Getty Images

Brutális gazdasági adat érkezett az Egyesült Államokból

Infostart / MTI

Átlépte a 40 ezer milliárd dollárt az Egyesült Államok államadóssága szerdán – derül ki az amerikai pénzügyminisztérium szerdán közzétett hivatalos adataiból.

Az Egyesült Államok teljes eladósodottsága első alkalommal lépte át a 40 ezer milliárdot, miután márciusban meghaladta a 39 ezer milliárdot, tavaly októberben pedig a 38 ezer milliárdot.

Kush Desai, a Fehér Ház szóvivői irodájának illetékese a friss adósságadatra reagálva azt mondta, hogy a Trump-adminisztráció „a szövetségi kiadásokat érintő pazarlás, csalás és visszaélés megszüntetésére összpontosít, valamint élénkíti a gazdasági növekedést annak érdekében, hogy a nemzeti jövedelem arányában mért államadósság alakulását a megfelelő irányba terelje”.

Az amerikai szövetségi kiadások legnagyobb tételét a növekvő védelmi kiadások, valamint a társadalom és egészségbiztosítást terhelő költségek mellett a költségvetési deficitet finanszírozó hitelekre nehezedő egyre nagyobb kamatszolgálat adja.

Gazdasági elemzők szerint az egyre növekvő államadósság visszafoghatja a gazdaság teljesítményét részben a magasabb kamatszint révén.

A számítások szerint az államadósság a 2027-es év nyárelőjén, vagy akár már a tél végén átlépheti a 41 ezer milliárd dollárt.

A Kongresszus által komoly viták árán 2025 nyarán elfogadott megemelt adósságplafon jelenleg 41,1 ezer milliárd dollár, azaz legkésőbb jövő nyáron a szövetségi törvényhozás döntése szükséges annak további növeléséről, vagy a felső adósságkorlát eltörléséről.

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