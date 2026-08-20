Válaszolt a bírság kiszabására az iváncsai akkumulátorgyár

A munkavédelmi hatóság 100 millió forintos munkavédelmi bírságot szabott ki az iváncsai akkumulátorgyárra a dolgozók veszélyeztetése, a megfelelő védőeszközök hiánya és a munkahelyi levegőszennyezettség-mérés elmaradása miatt – derült ki szerdán. A kultúráért felelős államtitkár, Nagy Ervin közölte: 65 munkavállaló egészségét és testi épségét súlyosan és közvetlenül veszélyeztették az SK On Hungary üzemében.

Csütörtökön közleményben reagált a cég, azt írva, hogy komolyan veszik a munkavédelmi hatóság megállapításait, és sajnálják az eset által munkavállalóinkban és a helyi közösségben esetlegesen keltett aggodalmat.

„Elkötelezettek vagyunk a biztonságos munkakörnyezet fenntartása, valamint valamennyi vonatkozó munkavédelmi és környezetvédelmi jogszabály és előírás betartása mellett. A vizsgálatot követően megtettük a szükséges intézkedéseket, továbbá felülvizsgáltuk és megerősítettük biztonságirányítási gyakorlatainkat, beleértve a munkahelyi ellenőrzéseket és az egyéni védőeszközök alkalmazását. A továbbiakban is szorosan és átlátható módon együttműködünk az illetékes hatóságokkal” – írták, hozzátéve, hogy a munkavállalóik egészsége és biztonsága továbbra is a legfontosabb számukra.