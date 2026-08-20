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Major Róbert rendőr ezredes, az NKE Közbiztonsági Tanszékének vezetője az Arénában 2.
Nyitókép: InfoRádió

Major Róbert az Arénában a KRESZ-változásokról: a gyalogosokat adott esetben maguktól is meg kell védeni

Infostart / InfoRádió - Kocsonya Zoltán

Készül az új KRESZ. Hogy pontosan mi változik és milyen okok állnak a változtatások mögött, arról az InfoRádió Aréna című műsorában Major Róbert rendőr ezredes, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közbiztonsági Tanszékének vezetője beszélt.

Készül az új KRESZ, ugyanis több évtizede nem történt jelentősebb módosítás ezen a területen. Vajon ez is az egyik indoka annak, hogy most hozzányúlnak? Az NKE Közbiztonsági Tanszékének vezetője az Arénában elmondta: önmagában az, hogy egy jogszabály mennyi idős, nem indokolja a cserét. Sokkal inkább azért van szükség a változtatásra, mert a többszöri módosítás több különböző szemlélettel született, így már nem egységes, „nem áll össze” a jogszabály.

Major Róbert hangsúlyozta: azt szeretnék, ha a KRESZ olyan jogszabálya lenne Magyarországnak, amely

  • a közlekedőkre nézve egy zárt rendszert alkotna,
  • mindenki megtalálná benne a maga helyét, szerepét és a viselkedési szabályait.

Ugyanakkor azt is látni kell, hogy a közlekedési táblák, jelzések tartalmi változásától senkinek nem kell tartania, vagyis az alapok ugyanúgy megmaradnak.

A szakember arra is kitért: minden közlekedő szeretné, ha egy másik országba érkezve ott hasonló vagy ugyanolyan jelzésekkel, szabályokkal találkozna, és ugyanúgy tudna közlekedni. Ennek érdekében születtek meg az úgynevezett bécsi egyezmények.

  1. Jelzések egységesítése: a csatlakozott államok vállalják, hogy hasonló, illetve ugyanolyan kinézetű közúti jelzéseket alkalmaznak.
  2. A szabályokra vonatkozó egyezmény (jobbkézszabály stb.)

Utóbbiakban változás most nem lép érvénybe.

Major Róbert kiemelte:

ha új közlekedési eszközök jelennek meg, akkor az ezekre vonatkozó szabályok mellett meg kell jelenniük a rájuk vonatkozó közúti jelzéseknek is.

A szakember egy példát is említett: a behajtani tilos tábla vonatkozhat például motorkerékpárra, vagy kerékpárra is, de a változás után meg kell jelennie az elektromos rollerrel behajtani tilos táblának is a jogszabályban.

Nehéz kérdésnek nevezte, hogyan kerülhet jól a jogszabályba a mobiltelefon használata vagy az úton történő fülhallgatós átkelés esete.

„Az új KRESZ megalkotásának egyik vezérfonala, hogy ne a jármű legyen a fókuszban, hanem az emberi élet védelme legyen az elsődleges szempont, mindent ennek rendelünk alá. És ha így lesz, abban bizony benne van az is, hogy nemcsak a gépi forgalomtól kell megvédenünk a gyalogosokat, hanem adott esetben önmaguktól is” – hangsúlyozta Major Róbert.

A teljes beszélgetést itt megnézheti és meghallgathatja.

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