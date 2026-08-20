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Nyitókép: Pixabay

Dráma a Kincsem parkban

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Tragédiának voltak szemtanúi azok a nézők, akik augusztus 16-án kilátogattak a Kincsem parkba a csikófutam versenyre.

Valamiért rosszul léphetett és eltört a lába egy lónak, amely a csikófutamon indult a Kincsem parkban augusztus 16-án. Többen is elszörnyedve álltak a történtek előtt, nem értették, miért nem lehetett megmenteni az állatot – írta a Blikk. A ló gazdája Baján Benita – a galopptréner és lovardavezető a nagyközönség számára is ismert lehet, hiszen szerepelt az RTL-en futó Házasodna a gazda című valóságshow-ban. Benita gyerekkorától a lovakkal foglalkozik, annak idején a bemutatkozó kisfilmjében is arról beszélt, hogy egész életét nekik szentelte. Nem szeretett volna nyilatkozni a történtekkel kapcsolatban.

A portál úgy tudja, hogy bár a helyszínen volt az állatorvos és szerették volna megmenteni az állatot, erre nem volt esély. Egy szakértő elmagyarázta a lap hasábjain: a lovak anatómiája teljesen más, mint az emberé, a gipszelés vagy a csavarral rögzítés nem megoldás. Ráadásul náluk szinte lehetetlen megoldani, hogy egy csonttörés után hetekig ne mozogjanak. Ilyenkor ugyanis olyan komoly szövődmények alakulhatnának ki, amelyek ugyancsak végzetessé válnának.

(A nyitókép illusztráció.)

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