Kiderült, mit tervez a párt a Tisza Szigetekkel

A margitszigeti Nagyréten rendezik augusztus 20-án délelőtt 11 órától a Tisza Szigetek Országos Találkozóját, melynek délutáni programjában szerepel Magyar Péter, Forsthoffer Ágnes és Tarr Zoltán és Radnai Márk felszólalása is a nagy színpadon. Addig kisebb színpadokon zajlanak beszélgetések, valamint családi programok várják a látogatókat.

A Tisza Szigetek munkájának legfontosabb része most az alkotmányozásban való részvétel lesz – a találkozó előtt az MTI kérdésére a kormánypárt frakcióvezető-helyettese. Molnár Zoltán újságíróknak nyilatkozva hangsúlyozta: nagyon sok véleményt kell összegyűjteni országszerte az emberektől, hogy kiderüljön, mit szeretnének az alkotmányban látni, és minden Tisza Sziget-tag elhozza az üzenetet a választókerületéből, a környékéről, mert mindenkit meg akarnak hallgatni.

Megfogalmazása szerint a választás óta a Tisza Szigetek „nagyjából pihenőn voltak”. Lezajlott az első száz kormányzati nap,

át fogják beszélni a tapasztalatokat, a szigetek elvárásait és azt, mit szeretnének csinálni.

Arra a felvetésre, hogy sajtóbeszámolók szerint megjelentek kritikus hangok, és vannak elégedetlen Tisza Szigetek, a képviselő azt felelte, hogy „abszolút, legyenek is”. Most már eljött az a korszak a magyar politikában, hogy az emberek véleményt alkothatnak, elmondhatják, amit szeretnének, ezt a Tisza meg fogja hallgatni, és annak megfelelően fogja alakítani majd a következő időszakot – emelte ki.

Molnár Zoltánt kérdezték arról, mi lenne az ideális kapcsolat a szigetek és a Tisza Párt, illetve a kormány között. Erre azt mondta, hogy a Tisza Szigetek civil szerveződések, az a dolguk, hogy „elhozzák az elefántcsonttoronyba” az emberek szavát.

Molnár Zoltánt arról is megkérdezték, nem tart-e attól, hogy ha néhányan úgy érzik, hogy nem foglalkoznak velük, akkor a Tisza ellen fordulnak, és akár egy újabb pártot is létrehozhatnak. A politikus leszögezte, úgy gondolja, hogy lesz újabb párt Magyarországon. „Nem egypártrendszerre készül a Tisza, nem is ilyen lesz majd az új választási rendszer, ha az megszületik. Sokszínűség kell, az emberek minden szegmensének kell hogy legyen hangja az Országgyűlésben” – mondta.

Később a Margitszigeten Radnai Márk is megfogalmazta gondolatait. Egy kérdésre válaszolva megerősítette, hogy valóban vannak kritikus hangok a Tisza Sziget-tagok részéről, ugyanis hiányolják a választások óta a feléjük irányuló kommunikációt a párt részéről.

„Abszolút meg tudom erősíteni, sőt meg is értem őket, és egyet is értek velük” – mondta, a választások utáni helyzetet a Tisza Szigetek szempontjából ahhoz hasonlítva,

mintha egy sprintfutás után egyszer csak eltűnt volna a pálya.

Azt mondta, volt egy közös vízió, hogy leváltsák a rendszert, de most kell egy új vízió, ami a Tisza Szigetek országos találkozóján hangzik majd el.

Szerinte találni kell egy olyan struktúrát, amelyben a Tisza Szigetek a párthoz jogilag nem kötődve megőrizhetik korábbi szabadságukat, ugyanakkor a demokrácia jegyében be tudnak kapcsolódni bizonyos ügyekbe. Hozzátette: az egy „kiskirályi” rendszer lenne, ha nem alulról építkező, hanem egy pártszervezet alapú, kinevezettekkel és regionális vezetőkkel működő szervezet jönne létre.

Radnai Márk, a Tisza Párt országgyûlési képviselõje nyilatkozik a Tisza Szigetek országos találkozóján a Margitszigeten 2026. augusztus 20-án. MTI/Kovács Márton

Az MTI kérdésére Radnai Márk azt mondta: az évszázad legnagyobb hibája lenne ezt a közösséget elveszíteni, ezért mindent meg fog tenni azért, hogy egyben maradjon és legyen víziója.

Arra a kérdésre, hogy a választások óta a 3000 Tisza Sziget és a 50 ezres taglétszám csökkent-e, Radnai Márk azt mondta: volt egy pici lemorzsolódás, de jöttek új tagok, így

szerinte most több Tisza Sziget van, mint a választások előtt.

Az országos találkozóra Radnai Márk közlése szerint háromezren regisztráltak. Szerinte azért nem sajtónyilvános az esemény, mert szerettek volna egy személyesebb hangvételű rendezvényt tartani.