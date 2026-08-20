ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
364.59
usd:
311.95
bux:
0
2026. augusztus 20. csütörtök István
24 óra Ukrajna Lengyel buszbaleset Paks
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: Facebook/Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság

Megdöbbentő, mi mindent talált a vízügy a Duna egyik budapesti szakaszán – képek

Infostart

Százharmincöt autógumit, 500 kilogramm vashulladékot és jelentős mennyiségű kommunális szemetet távolítottak el a vízügyesek a Duna medréből a fővárosban, a Duna Aréna melletti folyószakaszról.

A Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság a Facebook-oldalán számolt be a hulladék eltávolításáról. Mint írták, a területet korábban már megtisztították, de a visszahúzódó Duna újabb szemetet tett láthatóvá.

A vízügyi igazgatóság már eseti jelleggel eddig is eltávolított jelentős mennyiségű hulladékot a folyóból. Augusztus elején megkezdte az alacsony vízállás miatt láthatóvá vált hulladékok felmérését, összegyűjtését és elszállítását.

Az igazgatóság Facebook-oldalának bejegyzései szerint a munkát a Duna Arénánál kezdték, majd az Újpest-öbölnél és Dunakeszinél folytatták a meder megtisztítását. Leányfalu térségében is gyűjtötték a hulladékot, valamint a XI. kerületben az Árasztó-parton, a III. kerületben Pünkösdfürdőnél és Vác-Kismaros-Nagymaros térségében. Az első napokban összesen közel 120 gumiabroncsot, 500-600 kilogramm vegyes vashulladékot – például lyukas hordókat, bevásárlókocsikat – és 2-3 köbméter háztartási vegyes hulladékot – műanyag palackokat, fóliákat – gyűjtöttek össze.

A munkát a múlt héten folytatták, akkor a Duna Arénától a Margit-szigetig gyűjtötték a szemetet a Duna medrében, és

mintegy 8 köbmétert gyűjtöttek össze, benne vashulladékkal, gumiabronccsal és kommunális hulladékkal. Találtak robbanásveszélyes és bűncselekményre utaló tárgyakat is.

A munkát Vác térségében folytatták, ahonnan egy nagyméretű, fém szemetes konténert, és egy hajócsavardarabot emeltek ki a mederből, de itt is találtak vashulladékot, gumiabroncsot és kommunális hulladékot is. A Dera-patak torkolata és a Süllő-időszakos sziget környezetében tíz gumiabroncstól és egy köbméter kommunális hulladéktól szabadították meg a Szentendrei-Duna-ág medrét.

Dolgoztak a Kopaszi-gátnál és a Rákóczi híd budai oldalánál, valamint a Lupa-szigeti kompnál, Tahitótfalun a Tildy hídnál, a váci révnél, a dunakeszi és a horányi kompnál. Csepelen, a Rózsa utca végénél a Duna medréből több mint 40 gumiabroncsot, mintegy 1500 kilogramm vashulladékot és egy köbméter kommunális hulladékot távolítottak el.

A munkát sok esetben civilek is segítették. Az igazgatóság működési területéhez a mellékágak nélkül 148 kilométer hosszú Duna-szakasz tartozik, és 42 település érintett.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Belföld    Megdöbbentő, mi mindent talált a vízügy a Duna egyik budapesti szakaszán – képek

duna

aszály

duna aréna

vízügy

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Kétezer drón a Duna felett – látványos lesz, a tévénézőknek pedig extrával készülnek

Kétezer drón a Duna felett – látványos lesz, a tévénézőknek pedig extrával készülnek

Az államalapítás ünnepének csütörtök esti csúcspontja egy 32 perces, egyetlen dramaturgiai ívre épülő audiovizuális produkció lesz a Duna felett, amelyben nem a tűzijáték, hanem a fényfestés és kétezer drón viszi a főszerepet.
 

Állami kitüntetések – itt a lista és az indoklások, elismerték a Vidéki prókátor és Zsurzs Kati munkáját is

Cserhalmi György átvette kitüntetését – képek

Pompázatos kocsik vonultak a Debreceni Virágkarneválon – galéria

Augusztus 20-i programok: órás bontás, rendezvények, videók – percről percre

Orbán Viktor a Facebookon üzent

Bóka János: meg kell neveznünk, mi igaz és mi hamis

Lemaradt a légiparádéról? Fotókon a főbb látványosságok – galéria

Így lett augusztus 15-eiből augusztus 20-ai ünnep

Halálos orosz légicsapás – gyásznapot hirdettek Kijevben

VIDEÓ
Magyar takarmányipari fejlesztések külföldön. Inspiráló ipari projektek az Inforádióban-Szuchy Péter
Miért küzd még Milák Kristóf a démonaival? Sós Csaba, Inforádió, Aréna
Milyen megoldásokkal lehet Dunát rekeszteni? Baranya Sándor, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.08.24. hétfő, 18:00
Wagner Péter
az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány vezető elemzője
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Tisza-kormány: folynak az augusztus 20-i ünnepségek – átadták az állam legrangosabb kitüntetéseit

Tisza-kormány: folynak az augusztus 20-i ünnepségek – átadták az állam legrangosabb kitüntetéseit

Egész napos tudósításban követjük az augusztus 20-i állami ünnepségeket, a kormányzati eseményeket és a legfontosabb bejelentéseket. Cikkünkben időrendben mutatjuk be a részletes budapesti programot a reggeli zászlófelvonástól az esti tűzijátékon át az éjszakába nyúló koncertekig.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Készül a hatalmas lekvárháború: kóstolóval és hagyományos magyar ételekkel csalogatnak Kecskemétre

Készül a hatalmas lekvárháború: kóstolóval és hagyományos magyar ételekkel csalogatnak Kecskemétre

Több mint száz kiállító mutatja be a helyi mezőgazdaság, élelmiszeripar és kézművesség értékeit a 29. Térségi Kertészeti és Élelmiszeripari Kiállításon és Vásáron Kecskeméten.

BBC
Business Sport Travel Science
At least 15 killed in Kyiv as Ukraine grapples with air defence shortages

At least 15 killed in Kyiv as Ukraine grapples with air defence shortages

Blocks of flats and warehouses were targeted in the "massive attack" on Thursday, Ukrainian officials say.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. augusztus 20. 15:22
Három ok miatt Lázár János lemondott az országgyűlési képviselői mandátumáról
2026. augusztus 20. 15:15
Újranyitás – különleges hangulatú magyar fürdő várja a vendégeket
×
×