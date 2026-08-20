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Nyitókép: Wirestock/Getty Images

Holttestet találtak az M5-ös autópályán – kiderült, mi történt

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Egy időre az autópálya mindkét oldalán lezártak egy-egy sávot.

Az Útinform arról tájékoztatott csütörtökön, hogy az M5-ös autópályán, a Petőfiszállás pihenőhelynél hatósági tevékenység folyik, a 122-es kilométernél mindkét oldalon a belső sávot zárták le. A korlátozást azóta megszüntették.

Egy autópálya-figyelő csoportban azt írták, hogy az M5-ös autópálya 120-as kilométerénél egy holttest fekszik a sövényen a forgalmi sávok között. A bejegyzés szerzője azt vélelmezte, hogy az illető szerda este sérült meg. Egy másik kommentelő azt írta, hogy már elvitték a helyszínről a holttestet – tudósított az Index.

A portállal a rendőrség közölte: az eddigi adatok szerint „augusztus 19-én 21 óra 15 perc körül az M5-ös autópálya, jobb pályatest 121715 méterénél egy személyautó elütött egy, a pályatesten keresztben áthaladni szándékozó gyalogost. A gyalogos olyan súlyosan megsérült, hogy a helyszínen életét vesztette. A Kiskunfélegyházi Rendőrkapitányság vizsgálja a baleset körülményeit.”

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