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Harry sussexi herceg a súlyosan beteg gyerekeket segítõ WellChild jótékonysági szervezet éves díjátadó rendezvényére érkezik Londonban 2025. szeptember 8-án.
Nyitókép: MTI/EPA/Tolga Akmen

A visszaköltözés mellett döntött Harry herceg

Infostart / MTI

Visszaköltözik az Egyesült Államokból Nagy-Britanniába Harry sussexi herceg és családja.

Egybehangzó csütörtöki brit médiabeszámolók szerint III. Károly király és a néhai Diana hercegnő másodszülött fia, valamint amerikai felesége, Meghan hercegnő és két gyermekük, a hétéves Archie és az ötesztendős Lilibet még augusztusban visszatér Amerikából.

A The Daily Telegraph című konzervatív brit napilap és a BBC közszolgálati médiatársaság beszámolója szerint a házaspár Londonon kívül telepszik le egy olyan rezidencián, amely nem a királyi család tulajdona.

A két gyermeket a szülők már be is íratták egy brit iskolába, ahol szeptembertől megkezdik tanulmányaikat.

A királyt a médiabeszámolók szerint vasárnap tájékoztatták a fejleményről. Harry legutóbb júliusban találkozott édesapjával a nyugat-angliai Highgrove-ban lévő királyi rezidencián, de az udvar akkori tájékoztatása szerint „szigorúan magánjellegű látogatásról” volt szó, és a csütörtöki médiaértesülések szerint akkor még nem esett szó arról, hogy a sussexi herceg és családja visszaköltözik Nagy-Britanniába.

Harry és Meghan 2020 márciusában világszerte hatalmas feltűnést keltő, teljesen váratlan döntéssel felhagyott a brit királyi család magas rangú tagjaiként rájuk háruló hivatalos feladatok ellátásával, és első gyermekükkel együtt Kaliforniába költöztek.

Kapcsolatuk a családtagokkal – különösen Harry bátyjával, Vilmos trónörökössel és feleségével, Katalin hercegnővel – azóta is rendkívül feszült.

A viszályt tovább mélyítette Harry herceg néhány éve megjelent, világszerte ugyancsak rendkívüli visszhangot keltő, ”Spare” (Tartalék) című könyve, amely meglehetősen kényes, helyenként kifejezetten kínos részleteket tárt a nyilvánosság elé a királyi család életéből, és Harry mindezt azóta nem kevésbé kényes, további részleteket felfedő interjúkkal tetézte.

A herceg ugyanakkor tavaly májusban hosszú interjút adott a BBC televíziónak, elismerve: nagyon sok nézeteltérés volt közte és egyes családtagjai között, és tudja, hogy hozzátartozóinak egy része soha nem fog megbocsátani neki, ő azonban nagyon szeretne kibékülni velük, mivel „semmi értelme a további viaskodásnak”.

Hozzátette: nem tudja, hogy édesapjának „mennyi ideje van hátra”.

Az udvar két éve bejelentette, hogy III. Károly királynál daganatos megbetegedést diagnosztizáltak és az uralkodó kezelésben részesül.

A 78. évében járó Károly betegségének pontos mibenlétéről azóta sem hangzott el hivatalos tájékoztatás, de a Buckingham-palota időnkénti megnyilatkozásaiból arra lehet következtetni, hogy a gyógykezelés azóta is tart.

A király ugyanakkor maradéktalanul ellátja államfői feladatait, folyamatosan megjelenik hivatalos programjain, és az utóbbi hónapokban több hosszú külföldi látogatást is tett; megfordult több más ország mellett Kanadában, Ausztráliában és az Egyesült Államokban is.

A csütörtöki médiabeszámolókban idézett udvari források szerint egyelőre nincs szó arról, hogy Harry és Meghan újbóli nagy-britanniai letelepedése után visszatérne a királyi család tagjaként korábban betöltött feladatai ellátásához; a jelenlegi tervek alapján mindketten magánszemélyként élnének visszaköltözésük után.

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Kezdőlap    Külföld    A visszaköltözés mellett döntött Harry herceg

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