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Nyitókép: Facebook/Radu Miruta

Ilyen, robbanóanyaggal felszerelt drónt lőttek ki egy kulcsfontosságú helyszínnél – képek

Infostart / MTI

A román légierő F-16-os harci repülőgépe megsemmisített csütörtökön egy robbanótöltettel rendelkező tengeri drónt, amely néhány száz méterre megközelítette a Románia exkluzív gazdasági övezetben található Neptun Deep gázmező egyik platformját – jelentette be Radu Miruta ügyvivő védelmi miniszter.

A tárcavezető Facebook-bejegyzése szerint a védelmi minisztériumot (MAPN) a parti őrség értesítette a tengeri drón jelenlétéről Konstancától 80 mérföldnyire keletre, egy olyan térségben, ahol a gázkitermelést előkészítő munkálatok zajlottak. A Neptun Alpha platform közelében sodródó tengeri drón jelenlétét eredetileg egy kereskedelmi hajó észlelte, amely riasztotta a román hatóságokat.

A MANP kezdeményezésére a NATO a román hadseregre bízta a beavatkozás irányítását. A térségben dolgozók életének védelme és a kritikus infrastruktúra megvédése érdekében a román államfő által vezetett válságstáb a drón megsemmisítéséről döntött, amit a helyszínre küldött két román vadászgép egyike fedélzeti gépágyúval hajtott végre.

A légierőt a gyorsaság érdekében vonták be a műveletbe.

A tengeri drónt biztonságos körülmények között sikerült megsemmisíteni. A művelet során kiderült, hogy a drón robbanóanyagot szállított – részletezte a román ügyvivő védelmi miniszter.

Hozzátette: az ukrán féllel a közelmúltban kialakított kommunikációs csatornán a MAPN megkeresésére hivatalosan megerősítették, hogy a Neptun Deep gázmező szondáit veszélyeztető tengeri drón nem ukrán eredetű.

Nicusor Dan román elnök közösségi oldalán gratulált az F-16-os harci repülőgépek pilótáinak a küldetés sikeres végrehajtásához, és a parti őrségnek a gyors riasztáshoz.

Leszögezte: határozottan elítéli ezeknek „az Oroszország által okozott felelőtlen incidenseknek a felerősödését”. Románia és NATO-szövetségesei éberek maradnak, hogy megvédjék magukat, és visszaverjék az ilyen provokációkat – tette hozzá a román államfő.

Augusztus 11-én Románia két vízben sodródó, orosz gyártmányú, Gerbera típusú, pilóta nélküli repülő szerkezetet semmisített meg a Neptun Deep gázmező közelében.

A román kizárólagos gazdasági övezet keleti szélén, a nyílt vizek szomszédságában található Neptun Deep Románia legjelentősebb offshore gázlelőhelye, ahonnan becslések szerint mintegy 100 milliárd köbméternyi gáz termelhető ki. Az energiahordozó hasznosításának megkezdése 2027-re várható.

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Kezdőlap    Külföld    Ilyen, robbanóanyaggal felszerelt drónt lőttek ki egy kulcsfontosságú helyszínnél – képek

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