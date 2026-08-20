Ilyen, robbanóanyaggal felszerelt drónt lőttek ki egy kulcsfontosságú helyszínnél – képek

A tárcavezető Facebook-bejegyzése szerint a védelmi minisztériumot (MAPN) a parti őrség értesítette a tengeri drón jelenlétéről Konstancától 80 mérföldnyire keletre, egy olyan térségben, ahol a gázkitermelést előkészítő munkálatok zajlottak. A Neptun Alpha platform közelében sodródó tengeri drón jelenlétét eredetileg egy kereskedelmi hajó észlelte, amely riasztotta a román hatóságokat.

A MANP kezdeményezésére a NATO a román hadseregre bízta a beavatkozás irányítását. A térségben dolgozók életének védelme és a kritikus infrastruktúra megvédése érdekében a román államfő által vezetett válságstáb a drón megsemmisítéséről döntött, amit a helyszínre küldött két román vadászgép egyike fedélzeti gépágyúval hajtott végre.

A légierőt a gyorsaság érdekében vonták be a műveletbe.

A tengeri drónt biztonságos körülmények között sikerült megsemmisíteni. A művelet során kiderült, hogy a drón robbanóanyagot szállított – részletezte a román ügyvivő védelmi miniszter.

Hozzátette: az ukrán féllel a közelmúltban kialakított kommunikációs csatornán a MAPN megkeresésére hivatalosan megerősítették, hogy a Neptun Deep gázmező szondáit veszélyeztető tengeri drón nem ukrán eredetű.

Nicusor Dan román elnök közösségi oldalán gratulált az F-16-os harci repülőgépek pilótáinak a küldetés sikeres végrehajtásához, és a parti őrségnek a gyors riasztáshoz.

Leszögezte: határozottan elítéli ezeknek „az Oroszország által okozott felelőtlen incidenseknek a felerősödését”. Románia és NATO-szövetségesei éberek maradnak, hogy megvédjék magukat, és visszaverjék az ilyen provokációkat – tette hozzá a román államfő.

Újabb drón csapódott be román területen Tulcea megyében, az ukrán folyami határ közelében, egy lakatlan térségben drón csapódott a földbe – közölte csütörtökön a román védelmi minisztérium (MAPN). A román hadsereg radarjai hajnali 2 óra 23 perckor érzékelték az ukrán-román határ térségében repülő célpontokat, ezért a térségbe küldték a spanyol légierő két, Romániában légtérvédelmi szolgálatot teljesítő F-18-as harci repülőgépét, és a román légierő egy IAR-330 SOCAT típusú helikopterét. Az ukrán gabonaexportban jelentős szerepet játszó folyami kikötők ellen intézett újabb orosz légitámadás miatt a román katasztrófavédelem 3 óra 20 perckor a mobiltelefonokra küldött RO-Alert riasztással figyelmeztette Tulcea megye északi részének lakosságát a légtérből lezuhanó tárgyak becsapódásának veszélyére. Az egyik célpont 3 óra 31 perckor belépett a román légtérbe, majd 3 perccel később, a Tulcea megyei Grindutól 4 kilométernyire egy lakatlan térségben lezuhant. A helikopter legénységének jelentése szerint a becsapódás után tűz ütött ki, amely magától elaludt. Személyi sérülést vagy jelentős anyagi kárt nem észleltek. A MAPN katonákat küldött a becsapódás térségébe, hogy biztosítsák a helyszínt, megkeressék és megvizsgálják a roncsokat.

Augusztus 11-én Románia két vízben sodródó, orosz gyártmányú, Gerbera típusú, pilóta nélküli repülő szerkezetet semmisített meg a Neptun Deep gázmező közelében.

A román kizárólagos gazdasági övezet keleti szélén, a nyílt vizek szomszédságában található Neptun Deep Románia legjelentősebb offshore gázlelőhelye, ahonnan becslések szerint mintegy 100 milliárd köbméternyi gáz termelhető ki. Az energiahordozó hasznosításának megkezdése 2027-re várható.