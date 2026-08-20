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Ablakon át történő mentésre készítenek fel egy újraélesztett idős nőt a tűzoltók
Nyitókép: Facebook/Országos Mentőszolgálat

Az ablakon át tudtak csak kimenteni egy újraélesztett őt – fotók

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A Facebookon számoltak be a mentők a nem mindennapi esetről.

A közelmúltban egy szegedi lakásba riasztották a mentőket, miután egy 60 év körüli hölgy nehézlégzés miatt kért segítséget. A perceken belül helyszínre érkező mentőgépkocsi éppen megkezdte volna a beteg vizsgálatát, amikor szemük láttára a nő légzése leállt, keringése összeomlott – olvasható a beszámolóban.

A mentősök jelezték a történteket a mentésirányítás felé, miközben elkezdték az újraélesztést, amihez rövidesen rohamkocsi is csatlakozott. A nő életéért vívott hosszas küzdelem végül sikerrel zárult, a beteg keringése visszatért.

Ám miután stabilizálták az állapotát, újabb nehézséggel szembesültek: a negyedik emeleti lakás és a lépcsőház adottságai ellehetetlenítették a lélegeztetett beteg gyors mentőautóba juttatását. Végül a katasztrófavédelem segítségét kérték, a tűzoltók pedig emelőkosárral, az ablakon át kimentették a nőt a lakásából. A beteget végül kritikus állapotban szállították kórházba a mentők.

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