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Nyitókép: Pixabay

Északi Áramlat: filmforgatáson csípték nyakon a gyanúsítottat

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK

Az Északi Áramlat orosz gázvezeték elleni szabotázsakcióban való részvétel gyanújával előállított ukrán férfit a vezetékek 2022-ben történt felrobbantása ihlette hollywoodi film forgatásán vették őrizetbe a horvátországi Pulában csütörtöki német médiaértesülések szerint.

Egy horvátországi bíróság elrendelte a férfi előzetes őrizetbe helyezését, amíg az európai körözés alapján döntenek kiadatásáról Németországnak, ahol a német szövetségi ügyészség „bűnszervezetben elkövetett alkotmányellenes szabotázzsal és infrastruktúra megrongálásával” vádolja.

A Legal Tribute Online (LTO) német igazságügyi magazin egy szerdán megjelent írásában azt állította, hogy a férfit, aki hivatásos búvár, Horvátországban éppen az Északi Áramlat felrobbantásáról készülő film forgatásán vették őrizetbe aznap.

A pulai vizsgálóbíró döntését az őrizetbe helyezésről a „szökés kockázatával” indokolta.

Vladimir Z. már a második gyanúsított, akit ebben a rendkívül kényes ügyben őrizetbe vettek, amelyet a német ügyészség július elején „háborús bűncselekménynek” minősített. A német ügyészség szerint Vladimir Z. annak az ukrán állampolgárságú Szerhij K. vezette kommandónak a tagja volt, amelynek a vezetőjét tavaly augusztusban vették őrizetbe Olaszországban, és ősszel kiadták Németországnak. Merülései során állítólag robbanószereket helyezett el a gázvezetékeken.

A horvát bíróság szerint akár tizenöt évi börtönre is ítélhetik, ha bűnösnek találják.

Hét hónappal az Ukrajna elleni orosz invázió kezdete után, 2022. szeptember 26-án négy - tenger alatti robbantások okozta - gázszivárgás történt az Északi Áramlat-1 és Északi Áramlat-2 vezetéken, a legfontosabb vezetékeken, amelyeken orosz földgázt szállítottak Európába.

Kijev váltig tagadta, hogy az ő irányítása alatt történt volna a szabotázs, de nem titkolta az elégedettségét, legitimnek ítélve minden olyan támadást, amely képes korlátozni a Kreml kapacitását a háború finanszírozására.

Vladimir Z. 2025-ben előzetes őrizetben volt Lengyelországban, szintén az európai elfogatóparancs alapján. Egy lengyel bíró azonban megtagadta a kiadatását, ugyanis úgy ítélte meg, hogy igazságos tettet hajtott végre, emiatt októberben elrendelte szabadlábra helyezését. A lengyel hatóságok Volodimir Zsuravlov néven említették.

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