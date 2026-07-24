A Velencei-tó több strandján, de Dunaújvárosnál is megtiltották a fürdőzést

Csütörtök óta a következő strandokra érvényes a tilalom: Agárd Park Strand Kemping, Tini Strand, Velence Északi Strand, Velence Korzó és Szabadstrand, Velence Resort & Spa Strand.

A dunaújvárosi Szalki-szigeti Szabadstrandon péntektől tilos a fürdőzés.

A szükséges intézkedések, a kontroll víz-laboratóriumi vizsgálatok folyamatban vannak, az átmeneti fürdőzési tilalom a vízminőség helyreállásával egyidejűleg haladéktalanul visszavonásra kerül.

A döntésről Velence önkormányzata is beszámolt, megerősítve, hogy három, a város területén működő strandot érint a bezárás. Közölték,

a vízben a megengedett határértéket meghaladó Enterococcus baktériumszámot mutattak ki.

A hatóság a közegészségügyi kockázat miatt elrendelte a fürdőhelyek üzemeltetésének szüneteltetését, valamint kötelezte az üzemeltetőket a fürdőzési tilalom betartatására és a lakosság megfelelő tájékoztatására.