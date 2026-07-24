Mint arról beszámoltunk, péntek hajnalban lezárás volt a Margit hídon és a környékén, mert az alacsony vízállású Dunából előbukkant egy robbantótest. Erről kiderült, hogy egy második világháborús, 7,5 centiméteres német tüzérségi lőszer hüvelye, amit a Magyar Honvédség tűzszerészei sikerrel kiemeltek és eltávolítottak a kövek közül.

A honvédség a Facebookon izgalmas képeket osztott meg a kutatásról és a kiemelésről. A honvedelem.hu-n pedig megírták: az óvintézkedésekre azért volt szükség, mert a lőszernek csak egy kis darabja látszott ki az apadó Dunából, így nem lehetett tudni, éles, vagy hatástalan harci eszközzel van-e dolguk a katonáknak.

Június hónapban eddig százhetven bejelentést kaptak a Magyar Honvédség 1. Tűzszerész és Folyamőr Ezred tűzszerészei, ezek jelentős részben vizes élőhelyek környékén talált második világháborús lőszerek, robbanótestek maradékait jelentették, tájékoztatott Kiss Henrik zászlós, az ezred zászlóaljkiképzője. A Margit hídnál talált német tüzérségi lőszerhüvely kiemelési munkálatainak vezetője felhívta a figyelmet arra, hogy minden esetben a rendőrségen tegyen bejelentést az, aki gyanús tárgyat talál, azt semmiképpen se érintse meg és egyértelműen jelölje meg a találat helyét!