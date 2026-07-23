Egy rossz mozdulat, és robban a tűzgömb a konyhában – ezt tilos csinálni

Ha kigyullad a tűzhelyen lévő olaj a konyhában, egy rossz döntés nagy bajhoz vezethet. Az az ösztön, hogy oltsuk el vízzel, óriási bajt csinál. Mint a katasztrófavédelem Facebook-posztjából és a hozzá fűzött kommentből kiderül, az ilyen tüzet tilos vízzel oltani. „A víz a forró olajban azonnal gőzzé alakul és berobban, ami életveszélyes tűzgömböt képez!” – figyelmeztetnek.

Összefoglalva, amit tenni kell:

Tegyél egy fedőt vagy egy tűzálló tálcát az edényre! Ezzel elzárod a tüzet tápláló oxigént.

Fedő helyett használhatsz egy enyhén nedves konyharuhát is.

Bármelyik opciót is választod, mindig húzd le a tűzhelyről az edényt, és várd meg, amíg kihűl! Tedd ezt óvatosan!

A tűzhelyet zárd el! Azonnal! – olvasható a felszólítás.

Tilos vizet önteni rá, mert:

az égő olajba jutó víz gőzzé alakul és berobban,

az egész konyha lángokban fog állni,

nemcsak a lakást égeted le, hanem komoly égési sérülést is szenvedhetsz – írják.

Egy minapi kunmadarasi családi házban történt hasonló konyhai tűzeset kapcsán további jó tanácsokat is adnak:

Használj hangos időzítőt (telefon, konyhai csengő), hogy figyelmeztessen, amikor kész az étel.

Soha ne hagyd felügyelet nélkül a sütőt, tűzhelyet vagy bármilyen melegítőeszközt! Ha ki kell menned a konyhából, zárd el a hőforrást, vagy kérj meg valakit, hogy figyeljen helyetted.

Tartsd távol a gyúlékony tárgyakat (konyharuhát, papírtörlőt, műanyagot) a tűzhelytől.

Használat után tisztítsd meg a tűzhelyet, sütőt, a páraelszívó szűrőjét – a zsíros lerakódások ugyanis könnyen meggyulladnak.

Végezetül az alapok: legyen füstérzékelő, baj esetén pedig tárcsázni kell a 112-es segélyhívó számot.