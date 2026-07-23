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tűz lángok
Nyitókép: Pixabay

Egy rossz mozdulat, és robban a tűzgömb a konyhában – ezt tilos csinálni

Infostart

A katasztrófavédelem az egyik legrosszabb konyhai baleset körülményeiről és megelőzési módjáról számolt be.

Ha kigyullad a tűzhelyen lévő olaj a konyhában, egy rossz döntés nagy bajhoz vezethet. Az az ösztön, hogy oltsuk el vízzel, óriási bajt csinál. Mint a katasztrófavédelem Facebook-posztjából és a hozzá fűzött kommentből kiderül, az ilyen tüzet tilos vízzel oltani. „A víz a forró olajban azonnal gőzzé alakul és berobban, ami életveszélyes tűzgömböt képez!” – figyelmeztetnek.

Összefoglalva, amit tenni kell:

  • Tegyél egy fedőt vagy egy tűzálló tálcát az edényre! Ezzel elzárod a tüzet tápláló oxigént.
  • Fedő helyett használhatsz egy enyhén nedves konyharuhát is.
  • Bármelyik opciót is választod, mindig húzd le a tűzhelyről az edényt, és várd meg, amíg kihűl! Tedd ezt óvatosan!
  • A tűzhelyet zárd el! Azonnal! – olvasható a felszólítás.

Tilos vizet önteni rá, mert:

  • az égő olajba jutó víz gőzzé alakul és berobban,
  • az egész konyha lángokban fog állni,
  • nemcsak a lakást égeted le, hanem komoly égési sérülést is szenvedhetsz – írják.

Egy minapi kunmadarasi családi házban történt hasonló konyhai tűzeset kapcsán további jó tanácsokat is adnak:

  • Használj hangos időzítőt (telefon, konyhai csengő), hogy figyelmeztessen, amikor kész az étel.
  • Soha ne hagyd felügyelet nélkül a sütőt, tűzhelyet vagy bármilyen melegítőeszközt! Ha ki kell menned a konyhából, zárd el a hőforrást, vagy kérj meg valakit, hogy figyeljen helyetted.
  • Tartsd távol a gyúlékony tárgyakat (konyharuhát, papírtörlőt, műanyagot) a tűzhelytől.
  • Használat után tisztítsd meg a tűzhelyet, sütőt, a páraelszívó szűrőjét – a zsíros lerakódások ugyanis könnyen meggyulladnak.

Végezetül az alapok: legyen füstérzékelő, baj esetén pedig tárcsázni kell a 112-es segélyhívó számot.

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