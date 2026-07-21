Villamosok karamboloztak Budán

A műszaki mentést a fővárosi hivatásos és a rózsadombi önkéntes tűzoltók végzik. A helyszínre a mentők is kiérkeztek.

A baleset akadályozza a közösségi közlekedés forgalmát.

Helyszíni információk szerint ketten könnyebben megsérültek.

A Budapesti Közlekedési Központ a honlapján azt írta, hogy az 56A és a 61-es villamos a Budagyöngye megálló és Hűvösvölgy között nem közlekedik, a kimaradt szakaszon pótlóbuszok járnak.

A legutóbb vasárnapra virradó éjjel ütközött össze két villamos Budapesten, mindkettő a kocsiszínbe tartott a IX. kerületi Könyves Kálmán körúton; az egyik jármű vezetője könnyebb sérülést szenvedett.