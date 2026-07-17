Magyar Péter: fontos döntések születtek az adókról és a szennyező cégekről – videó

Magyar Péter bejegyzésében azt írta: fontos döntéseket hozott a kormány annak érdekében, hogy megszüntessék a milliárdos bizalmi vagyonkezelő alapítványok adóelkerülési gyakorlatát.

„Rendet teszünk továbbá a globális nagyvállalatok társasági adófizetése kapcsán, ami egyet jelent az adóalapok bővítésével és bizonyos adókedvezmények szűkítésével. Emellett duplájára emeljük a szennyező vállalatok által fizetett levegőterhelési díjat és olyan környezetvédelmi szabályok és adóváltoztatások bevezetését készítjük elő, amelyek arra kényszerítik a nagy vízfelhasználókat és a szennyező vállalatokat, hogy betartsák a környezetvédelmi és egészségügyi előírásokat és egyben óvják a természeti kincseinket” – írta a kormányfő.

Hozzátette: emellett több kisebb adófajtát eltörölnek és megszüntetik „az Orbán-kormány uniós jogszabályokba ütköző, egyes vállalatokat szelektíven büntető” adóztatási gyakorlatát.

Közölte: a kormány úgy döntött, „egyszerűbbé, átláthatóbbá és igazságosabbá” teszik a magyar adórendszert.

„Öt felesleges adónemet teljesen eltörlünk, megszüntetjük az értelmetlen adminisztrációt, és lezárjuk azokat az adózási kiskapukat, amelyeket az Orbán-rendszer a leggazdagabbak számára alakított ki. Ráadásul mindezzel újabb akadályokat hárítunk el az uniós források hazahozatal előtt” – tette hozzá a miniszterelnök.