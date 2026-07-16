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Sergii Koretskyi, chief executive officer of Naftogaz Group, in Kyiv, Ukraine, on Saturday, Sept. 20, 2025. Ukraines biggest oil and gas company is pitching several projects that could be among the first under a resource deal with the US to shore up its wartime economy and help secure support from President Donald Trump. Photographer: Andrew Kravchenko/Bloomberg via Getty Images
Nyitókép: Andrew Kravchenko/Bloomberg via Getty Images

Zelenszkij új miniszterelnököt választott, a védelmi tárca is átalakulhat

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a Naftohaz állami energetikai vállalat vezérigazgatóját, Szerhij Koreckijt jelölte Ukrajna új miniszterelnökének a háború közepette végrehajtott kormányátalakítás részeként. A parlament várhatóan csütörtökön szavaz a kinevezésről. A kormányátalakítás a védelmi tárcát is érinti, ahol Mihajlo Fedorov távozása várható.

Ruszlan Sztefancsuk parlamenti elnök közölte, hogy a Legfelső Tanács megkapta az államfő előterjesztését Szerhij Koreckij kinevezéséről, amelyet a törvényes eljárásnak megfelelően rövidesen napirendre tűznek. Mivel Zelenszkij pártja parlamenti többséggel rendelkezik, a jelölés jóváhagyása valószínűsíthető.

Az elnök indoklása szerint Koreckij a legalkalmasabb jelölt, mert Ukrajna előtt a közelgő télre való felkészülés, illetve az orosz támadások miatt veszélyeztetett energiaellátás biztosítása áll a legfontosabb feladatként.

A személycserék a védelmi minisztériumot is érintik. Mihajlo Fedorov védelmi miniszter a Telegramon közölte, hogy nagy megtiszteltetés volt számára a tisztség betöltése, ezzel gyakorlatilag megerősítve távozását. Ukrán sajtóértesülések szerint helyére Ihor Klimenko belügyminiszter kerülhet.

Fedorov leváltása bírálatokat váltott ki több ukrán politikus és katonai szakértő részéről.

Támogatói szerint a mindössze fél éve hivatalban lévő miniszter jelentős előrelépést ért el a drónbeszerzések felgyorsításában, a védelmi beszerzések átalakításában és az adatvezérelt hadviselési rendszer fejlesztésében. Bírálói ugyanakkor azt vetették a szemére, hogy nem sikerült érdemi eredményeket elérnie a mozgósítás és a toborzási rendszer reformjában.

Fedorov még távozása előtt bejelentette, hogy az ukrán hadsereg sikeresen tesztelt egy, a védelmi minisztérium fejlesztési programjában készült ballisztikus rakétát. Közlése szerint a fejlesztéssel harminc százalékkal sikerült csökkenteni az előállítási költségeket, miközben jelentősen javult a fegyver pontossága.

A kormányátalakítás vasárnap kezdődött, amikor Volodimir Zelenszkij kezdeményezte Julija Szviridenko miniszterelnök leváltását. A parlament kedden elfogadta a kormányfő lemondását, ami az alkotmány értelmében a teljes kabinet távozását eredményezte. Ez a második miniszterelnök-váltás a 2022 februárjában kezdődött orosz invázió óta.

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Kezdőlap    Külföld    Zelenszkij új miniszterelnököt választott, a védelmi tárca is átalakulhat

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Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a Naftohaz állami energetikai vállalat vezérigazgatóját, Szerhij Koreckijt jelölte Ukrajna új miniszterelnökének a háború közepette végrehajtott kormányátalakítás részeként. A parlament várhatóan csütörtökön szavaz a kinevezésről. A kormányátalakítás a védelmi tárcát is érinti, ahol Mihajlo Fedorov távozása várható.

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