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Man dressed in black with a balaclava on his head looking through car window and wondering how to break into this car. Car thief, car theft concept
Nyitókép: djedzura/Getty Images

Ezzel a történettel az indulni készülő autósok kerülhetnek nagy bajba

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A kerék mellé rejtett műanyag palack és a kilincsbe rejtett pénzérme után újabb trükkel álltak elő az értékeinkre pályázó parkolós tolvajok.

Mostanra bevett módszerré vált a kerékjáratba helyezett műanyag palack, amikor a zaj hatására a sofőr kiszáll az autóból megnézni annak forrását, ezzel szabad utat adva a tolvajoknak, vagy éppen a kilincsbe rejtett pénzérmés trükk, ami megakadályozza az autó teljes bezáródását – írja az Autószektor.

Az olasz rendőrség viszont egy új módszerre hívta fel a figyelmet: a figyelemelterelésen alapuló átverést többnyire szupermarketek, autós éttermek parkolójában, illetve ATM-ek közelében alkalmazzák.

A lényege, hogy a bűnöző korábban szándékosan, észrevétlenül összekoszolja a célszemély kabátját, később pedig, amikor a leendő áldozat szállna be az autójába, felhívják erre a figyelmet. A gyanútlan áldozat ekkor jellemzően kiszáll az autóból ellenőrizni, hogy valóban koszos-e a ruházata, és ezt a pillanatot használják ki a tolvajok: amint a sofőr nem figyel a táskájára, amit a legtöbben a kocsi ülésére tesznek, a bűnöző gyorsan elemeli azt és elmenekül vele.

Védekezésként a hatóság azt javasolja, hogy ne az utcán ellenőrizzük a kabátunkat, hanem az autóban ülve, az ajtót magunkra zárva. Értékeinket ne hagyjuk az ülésen vagy az autó tetején egy pillanatra se, ha pedig hasonló próbálkozással szembesülünk, azonnal értesítsük a rendőrséget.

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