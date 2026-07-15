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Lamine Yamal spanyol csatár a csapat sajtóértekezletén a texasi Dallas melletti Arlington AT&T Stadionjában 2026. július 13-án. Másnap Spanyolország Franciaország ellen játszik a 2026-os labdarúgó-világbajnokság elõdöntõjében.
Nyitókép: MTI/EPA/Christopher Neundorf

Betörők próbáltak bejutni Lamine Yamal házába

Infostart / MTI

Símaszkos tolvajok akartak betörni Lamine Yamal spanyolországi otthonába néhány órával azt követően, hogy a Barcelona labdarúgója a spanyol válogatott tagjaként kedd este világbajnoki döntőbe jutott.

Elsőként a spanyol La Vanguardia újság számolt be arról, hogy Lamine Yamal Barcelona egyik külvárosában található házának egyik biztonsági őre a térfigyelő kamerák segítségével hajnali négy óra körül lett figyelmes arra, hogy két símaszkos ember ül a 19 éves labdarúgó luxusházát körülvevő kerítés falán, feltételezhetően rablási szándékkal.

Amikor a tolvajok észlelték, hogy már az érkezés pillanatában lefülelték őket, gyorsan lemásztak a falról, majd elmenekültek.

A futballista biztonsági csapata az előírásoknak megfelelően azonnal értesítette a hatóságokat, a helyszínre érkező rendőrök a kamera felvételeit látva pedig megerősítették, hogy betörés kísérlet történt, és a rendelkezésre álló információk alapján megkezdik a nyomozást. A videón csupán annyi látszik a tolvajokon, hogy mindketten símaszkot viseltek, egyikük tiszta fekete öltözetben volt, a másik szürkében.

A lap arról is beszámolt, hogy ugyancsak a hajnali órákban további két lakásba is betörtek a környéken, de azt nem erősítették meg egyelőre, hogy az elkövetők ugyanazok lehettek, akik a korábban Gerard Piqué és Shakira, most már Yamal tulajdonában lévő, Esplugues de Llobregat-i ingatlannál is próbálkoztak, vagy esetleg mások.

A spanyol labdarúgó-válogatott a világbajnokság keddi elődöntőjében 2-0-ra legyőzte a francia csapatot – Lamine Yamal végig a pályán volt –, a torna vasárnapi fináléjában pedig majd a másik elődöntő győztesével találkozik: a címvédő Argentínával vagy Angliával.

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Kezdőlap    Foci-vb 2026    Betörők próbáltak bejutni Lamine Yamal házába

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