Betörők próbáltak bejutni Lamine Yamal házába

Elsőként a spanyol La Vanguardia újság számolt be arról, hogy Lamine Yamal Barcelona egyik külvárosában található házának egyik biztonsági őre a térfigyelő kamerák segítségével hajnali négy óra körül lett figyelmes arra, hogy két símaszkos ember ül a 19 éves labdarúgó luxusházát körülvevő kerítés falán, feltételezhetően rablási szándékkal.

Amikor a tolvajok észlelték, hogy már az érkezés pillanatában lefülelték őket, gyorsan lemásztak a falról, majd elmenekültek.

A futballista biztonsági csapata az előírásoknak megfelelően azonnal értesítette a hatóságokat, a helyszínre érkező rendőrök a kamera felvételeit látva pedig megerősítették, hogy betörés kísérlet történt, és a rendelkezésre álló információk alapján megkezdik a nyomozást. A videón csupán annyi látszik a tolvajokon, hogy mindketten símaszkot viseltek, egyikük tiszta fekete öltözetben volt, a másik szürkében.

A lap arról is beszámolt, hogy ugyancsak a hajnali órákban további két lakásba is betörtek a környéken, de azt nem erősítették meg egyelőre, hogy az elkövetők ugyanazok lehettek, akik a korábban Gerard Piqué és Shakira, most már Yamal tulajdonában lévő, Esplugues de Llobregat-i ingatlannál is próbálkoztak, vagy esetleg mások.

A spanyol labdarúgó-válogatott a világbajnokság keddi elődöntőjében 2-0-ra legyőzte a francia csapatot – Lamine Yamal végig a pályán volt –, a torna vasárnapi fináléjában pedig majd a másik elődöntő győztesével találkozik: a címvédő Argentínával vagy Angliával.