Megvan a győriek következő KL-ellenfele

A győriek a Bajnokok Ligája-selejtezőből kerültek át a harmadik számú európai kupasorozatba, miután kedden 2-2-es döntetlent játszottak hazai pályán a Víkingur Reykjavikkal, így az izlandi ellenfél 3-2-es összesítéssel jutott tovább. A korábban megtartott sorsoláskor eldőlt, hogy a BL-ből átkerülő együttes a Bissen-Klaksvík párharc vesztesével találkozik. A feröeri csapat, amely három évvel korábban a Ferencvárost ejtette ki ugyancsak a BL-selejtezőből, a múlt héten 2-1-re nyert hazai pályán, szerdán pedig hasonló különbséggel idegenben.

A Klaksvík elleni párharcot jövő csütörtökön idegenben kezdi az ETO.

Ugyancsak a Konferencia-liga-selejtező második fordulójában kapcsolódik be a sorozatba másik két magyar csapat. A Paks a húszszoros görög bajnok Panathinaikosszal, míg a Debrecen a Pjunik Jereván-Marsaxlokk párharc győztesével játszik. Az örmények háromgólos előnyt szereztek múlt héten a máltai első mérkőzésen. Mindkét magyar klub hazai pályán kezd jövő csütörtökön.